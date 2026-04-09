С Великим четвергом!

Во время богослужений в этот день вспоминают одно из важнейших евангельских событий: Тайную вечерю, на которой Иисус Христос омыл ноги своим ученикам, показав тем самым пример братской любви и смирения. И кроме того, показал верующим пример, которому должно следовать каждому христианину.

Согласно Евангелию, на Тайной Вечере Иисусом Христом был установлен обряд евхаристии — Святого Причастия. Верующие вкушают вино и хлеб, подразумевая под ними Тело и Кровь Иисуса Христа.

С Великого Четверга начинаются приготовления к Пасхе. Верующим необходимо прийти в храмы, исповедаться и причаститься. В доме прибирают, пекут куличи, красят яйца.

Покраска яиц в луковой шелухе — это натуральный, простой и безопасный способ получить оттенки от золотистого до темно-коричневого. Достаточно прокипятить шелуху (можно с 1 ст.л. уксуса и соли) 15-30 минут, затем варить в ней яйца 10-15 минут. Для более темного цвета оставьте яйца в отваре до остывания.

Данное изображение сгенерировано нейросетью.