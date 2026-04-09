Управление ФССП России по Смоленской области предупреждает смолян о повышенной активности мошенников

10.04.2026

Жителям региона поступают звонки на мобильные устройства, в ходе которых звонящий представляется сотрудником ФССП России и заявляет о наличии непогашенной задолженности. Помимо этого, злоумышленники прибегают к запугиванию, угрожая арестом имущества и визитом группы лиц для оказания психологического давления.

Смоленские судебные приставы акцентируют внимание граждан на том, что для проверки информации о возможных долгах следует использовать исключительно официальные ресурсы ФССП России, такие как : бесплатный сервис «Банк данных исполнительных производств» и личный кабинет на портале Госуслуг «Цифровое исполнительное производство».

 Берегите свои финансы – ваша финансовая безопасность зависит от вас.

Пресс-служба УФССП России по Смоленской области 

