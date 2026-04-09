﻿В Москве пройдет Конгресс, посвященный интеграции ветеранов СВО в развитие сельских территорий

22 апреля 2026 года в Москве состоится Конгресс «Герои нашего времени — опора развития сельских территорий России». Ключевой темой мероприятия станет разработка практических механизмов для интеграции ветеранов Специальной военной операции в экономику и социальную жизнь села, а также поддержка патриотически ориентированного бизнеса. Конгресс соберет на одной площадке представителей федеральных и региональных органов власти, лидеров деловых объединений, глав муниципальных образований, участников СВО и представителей Фонда «Защитники Отечества». Организатором мероприятия выступает Автономная некоммерческая организация «Деловая гвардия». Цель конгресса — объединить усилия государства, бизнеса и общества для создания эффективной системы поддержки ветеранов, которые готовы стать новыми лидерами на своей малой Родине: предпринимателями, руководителями и общественными деятелями. Участники СВО, обладающие уникальным лидерским и организационным потенциалом, рассматриваются как стратегический кадровый резерв для возрождения и устойчивого развития российского села. «Наши герои, проявившие мужество на передовой, сегодня возвращаются к мирной жизни. Наша общая задача — создать все условия, чтобы их энергия, опыт и преданность Родине были направлены на созидательный труд во благо страны, — отметил руководитель оргкомитета Конгресса, генерал-лейтенант полиции Владимир Авдийский. — Конгресс станет отправной точкой для формирования в каждом регионе рабочих групп, которые обеспечат прямое взаимодействие между ветеранами, бизнесом и властью». Ключевые темы для обсуждения: Модель «Ветеран-лидер»: Формирование кадрового резерва для органов местного самоуправления из числа участников СВО. Экономическая самореализация: Инструменты поддержки ветеранов- предпринимателей и социально ответственного бизнеса, инвестирующего в сельские проекты.

Социальная адаптация: Комплексные программы реабилитации и реинтеграции героев через трудовую и общественную деятельность. Создание режима наибольшего благоприятствования для компаний, систематически поддерживающих фронт и ветеранов. В рамках конгресса будет представлен пилотный Всероссийский модульный проект «Сельское подворье 2023-2063», который предлагает готовую модель для запуска агробизнеса и развития сельских сообществ с участием ветеранов. Общее кураторство проекта осуществляет вице-спикер Государственной Думы РФ Сергей Миронов. Участие в конгрессе примут представители Государственной Думы, Совета Федерации, Торгово-промышленной палаты РФ, «ОПОРЫ России», профильных министерств и ведомств. Дата и время проведения: 22 апреля 2026 года, 18:00 – 20:00 (МСК). Место проведения: г. Москва, 4-й Вешняковский пр., 1, корп. 1 («НКО-Центр»). Формат: гибридный (очное и онлайн-участие). Аккредитация СМИ и дополнительная информация: Контактное лицо: Семёнов Павел Сергеевич Телефон: +7 (985) 512-99-55 Эл. почта: info@deloguard.ru Официальный портал проекта: сельское-подворье.рф Организатор: АНО «Деловая гвардия» — платформа для объединения и поддержки социально ответственных предпринимателей, оказывающих систематическую помощь участникам СВО и их семьям.