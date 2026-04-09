﻿18 тысяч пациентов с гипертонией и сахарным диабетом будут дистанционно наблюдать врачи в Смоленской области

В 2026 годув рамках территориальной программы государственных гарантий впервые вводятся отдельные нормативы финансовых затрат на дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом. Благодаря этой мере под наблюдение в регионе попадут 18 тысяч пациентов. Регулярный контроль показателей позволит как самим больным, так и медицинским работникам эффективнее отслеживать динамику их здоровья.

«Забота о здоровье населения – это целый комплекс задач. Мы укрепляем материально-техническую базу, привлекаем медицинских работников. Одно из значимых направлений – профилактика заболеваемости. Наша задача – не только обеспечить качественное лечение пациентов, но и предотвратить развитие заболеваний и создать все условия для их профилактики», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

Особое внимание уделяется пациентам с сахарным диабетом — дистанционный мониторинг даст возможность своевременно корректировать лечение и предотвращать осложнения, повышая качество медицинской помощи для этой категории больных. Кроме того, в рамках программы станут доступны исследования, которые ранее не оплачивались отдельно из средств ОМС. В том числе неинвазивное пренатальное тестирование, определение РНК вируса гепатита C методом ПЦР и комплексная диагностика хронического вирусного гепатита C.

«Мы постоянно заглядываем вперед и строим планы на будущее. Это крайне важно, особенно в вопросах медицины и здравохранения. Немаловажным вопросом остается тема сахарного диабета и методы борьбы и профилактики болезни. Важно, чтобы наши врачи могли корректировать лечение под пациента, этим совершенствуя план лечения и профилактики развития осложнений», — прокомментировала заместитель председателя Правительства Смоленской области, министр здравоохранения Смоленской области Виктория Макарова.

Напомним, что всего в этом году разными видами профилактических исследований планируется охватить более 700 тысяч жителей Смоленской области.

Пресс-служба Правительства Смоленской области