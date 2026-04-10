Военно-патриотическая смена «Авангард»

В Смоленской области действует более 400 военно-патриотических клубов и объединений. Ребята занимаются спортом, изучают военное дело, встречаются с ветеранами. Традиционными стали профильные смены в оздоровительных лагерях. На базе лагеря «Прудок» в Шумячском муниципальном округе завершилась юбилейная, десятая военно-патриотическая смена «Авангард».

С 25 марта по 7 апреля 150 юношей и девушек из военно-патриотических клубов и объединений региона погрузились в атмосферу мужества, дисциплины и настоящего братства, изучали военно-прикладные и спортивные дисциплины. Участники смены научились разводить костры различных типов, стреляли из пневматического оружия, осваивали приемы рукопашного боя и основы тактической медицины. Преодолели марш-бросок, сыграли в тактическую игру «Зарница» и отправились в туристический поход по пересечённой местности.

Ребята также познакомились с работой 29-й отдельной железнодорожной бригады, изучили основы высотной подготовки, саперного дела и управления БПЛА. Представители МЧС, ВДПО, УФСИН, Следственного комитета и других ведомств рассказали ребятам об особенностях своей службы.

Особым событием стала акция «Диалог с Героем», в рамках которой дети встретились с кавалером ордена Мужества, участником специальной военной операции Артемом Валерьевичем Корнюченковым. Также с ребятами пообщался ветеран СВО, курсант образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск» Иван Александрович Карташев. Кроме того, совместно с Российским обществом «Знание» состоялась лекция, посвящённая военным конфликтам с участием России после Великой Отечественной войны.

Ребята вернулись домой с новыми знаниями и навыками. Это настоящая школа мужества и патриотизма для нашего подрастающего поколения.