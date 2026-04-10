Имя Гагарина на карте Сафонова

Мало кто теперь помнит, что 2 сентября 1962 года первый космонавт планеты посетил Сафоновскую школу-интернат. Среди воспитанников интерната была ветеран редакции газеты «Сафоновская правда» Валентина Журавская (тогда – Мазурова).

– Нам заранее объявили, что в пять часов вечера в школу приедет Юрий Гагарин, – вспоминает Валентина Алексеевна. – Воспитанники собрались к тому времени перед зданием школы. Был солнечный теплый день, играл духовой оркестр. Когда, наконец, из-под горки показался эскорт машин, раздались аплодисменты и крики «Ура!». Все мы ожидали увидеть Гагарина в военной форме и при всех наградах, а он был в гражданском сером костюме. Лишь на лацкане пиджака отливала золотом Звезда Героя Советского Союза. Это мимолетное разочарование детских ожиданий сменилось восторгом, когда в актовом зале, заполненном до отказа, он стал рассказывать о своих детстве, юности, родителях, впечатлениях от поездок за границу и об одном из самых дорогих для него людей – генеральном конструкторе космических кораблей Сергее Павловиче Королёве.

В книге отзывов интерната Юрий Алексеевич оставил такую запись: «С большим удовольствием побывал в гостях у коллектива интерната. Замечательные ребята, прекрасные условия для учебы, и еще более прекрасное их будущее. Желаю всем стать достойными коммунистического завтра».

Этот отзыв и любительские фотографии, на которых Гагарин сидит в президиуме под портретом Ленина на сцене актового зала, стал началом создания при школьном музее уголка по истории покорения Космоса и космонавтики. Сейчас уголок Гагарина содержит много прекрасных экспонатов: альбом и стенды о жизни космонавта, его полете в Космос. Многие фотографии подлинные, присланные из гагаринского музея и родственниками Юрия Алексеевича.

Работа по сбору материалов воспитанниками интерната продолжается по сей день: ребята привозят новые экспонаты из экскурсионных поездок, пишут письма космонавтам, проводят тематические мероприятия, поэтические вечера.

Многие воспитанники, вдохновленные примером простого русского паренька, достигшего благодаря своим целеустремленности и смелости космических высот, впоследствии добились успеха в жизни. А в Сафонове имя Юрия Гагарина носят улица и проезд.

