﻿Смолян призывают не поддаваться на террористические призывы и провокации

Правоохранительные органы обращаются к смолянам с просьбой не реагировать на участившиеся в социальных сетях и мессенджерах призывы к действиям террористического характера и откровенным провокациям к совершению преступлений.

В Сети Интернет все чаще фиксируются факты призывов к совершению противоправных деяний на территории субъектов Российской Федерации, в том числе Смоленской области.

МВД России предупреждает, что участие в несогласованных уличных акциях и вовлечение в них иных лиц (в том числе несовершеннолетних) влекут административную и уголовную ответственность. Все попытки проведения подобных мероприятий будут незамедлительно пресечены, а их организаторы и участники задержаны.

Необходимо помнить о том, что распространение материалов, содержащих призывы к противоправному поведению, а также любые формы содействия их тиражированию могут быть квалифицированы как действия, направленные на дестабилизацию общественной обстановки.

МВД России призывает граждан не реагировать на провокационные заявления и призывы в Сети и предостеречь от необдуманных поступков своих детей, родственников и знакомых.

Напоминаем, что родители (законные представители) несовершеннолетних обязаны осуществлять контроль за поведением детей в цифровой среде. В случае совершения несовершеннолетними противоправных деяний, связанных с участием в незаконных акциях и мероприятиях, родители могут быть привлечены к административной ответственности.

Помните, если вы поняли, что вас или вашего ребенка пытаются завербовать, необходимо заблокировать контакт — выйти из группы или сообщества будет недостаточно. В этой ситуации нужно сообщить об этом в правоохранительные органы. Чем больше информации получат сотрудники органов внутренних дел, тем больше вероятность того, что злоумышленник не сможет использовать в своих целях детей и взрослых.