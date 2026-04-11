День памяти жертв геноцида

11 апреля уже много лет в стране проходят памятные и просветительские мероприятия, посвященные международному дню бывших малолетних узников фашистских лагерей.

Но мало кто знает, что Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий в России новую памятную дату – 19 апреля как День памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны. Решение связано с событиями 1943 года, когда был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР о наказании нацистских преступников и их пособников за убийства и истязания мирных граждан и военнопленных.

В документе впервые на государственном уровне были зафиксированы факты целенаправленного и масштабного уничтожения мирного населения на оккупированных территориях. Материалы расследований, проведённых на основании этого указа, впоследствии легли в основу доказательств на Нюрнбергском трибунале, а также на Хабаровском и других судебных процессах над военными преступниками стран «оси».

На Смоленщине, в том числе и в Сафоновском округе, бывшие малолетние узники фашистских концлагерей способствуют сохранению исторической памяти и противодействию попыткам фальсификации истории. Так, в Смоленске в 2023 году было рассмотрено уголовное дело об установлении фактов геноцида народов Советского Союза в период оккупации Смоленщины. От города Сафоново в нём приняла участие в качестве свидетеля бывшая малолетняя узница Мария Абрамовна Баребина.

Смоленская региональная общественная организация бывших малолетних узников фашистских концлагерей во главе с ее председателем Зоей Кузьминичной Кумерданк приняла решение о переиздании книги воспоминаний бывших узников Михаила Бадаева «Память хранит всё». В этих воспоминаниях не жалобы на свою судьбу, а желание передать потомкам, что зло не имеет границ, оно может принести новые страдания. Забыть и простить это невозможно.

Татьяна ЛОГИНОВА,

председатель Сафоновской районной общественной организации бывших малолетних узников фашистских лагерей