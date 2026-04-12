Христос воскресе!

Дорогие сафоновцы!

Вскоре наступит праздник светлого Христова воскресения – величайший из всех праздников, символизирующий

победу Христа над силами зла. И в наше нелёгкое время всем нам необходимо объединиться, стать плечом к плечу и вместе преодолеть все невзгоды, которые выпали на долю нашего государства. Ведь когда мы разделяемся, тогда и побеждает нас любой враг. А смирившись, отставив на задний план свои личные амбиции, проявив любовь к Отечеству, заботу друг к другу, получим помощь Божию. Поздравляю со светлым праздником! Христос Воскресе!

Иерей Сергий Чайкин,

благочинный Сафоновского церковного округа