Дорогие сафоновцы!
Вскоре наступит праздник светлого Христова воскресения –
величайший из всех праздников, символизирующий
победу Христа над силами зла. И в наше нелёгкое время всем нам необходимо объединиться, стать плечом к плечу и вместе преодолеть все невзгоды, которые выпали на долю нашего государства. Ведь когда мы разделяемся, тогда и побеждает нас любой враг. А смирившись, отставив на задний план свои личные амбиции, проявив любовь к Отечеству, заботу друг к другу, получим помощь Божию. Поздравляю со светлым праздником! Христос Воскресе!
Иерей Сергий Чайкин,
благочинный Сафоновского церковного округа
