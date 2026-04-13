﻿Смоленская АЭС презентовала студентам профильных вузов карьерные возможности атомной отрасли

Предприятия «Росатома» ведут активную систематическую работу с молодежью с целью подготовки кадрового резерва для отрасли.

Команда Смоленской АЭС присоединилась к весеннему циклу карьерных мероприятий концерна «Росэнергоатом». На днях карьеры и ярмарках вакансий руководители и специалисты познакомили студентов ключевых для отрасли вузов Обнинска, Москвы, Брянска, Смоленска, Иванова и Казани с масштабами развития атомной энергетики и широкими возможностями профессионального роста.

«День карьеры – всегда масштабное событие, объединившее сотни компаний. В НИУ МЭИ концерн «Росэнергоатом» представляли Смоленская и Курская АЭС, – отметил ведущий инженер цеха ТАИ Станислав Бутько. – Мы подробно рассказали, почему решение связать свою жизнь с атомной энергетикой – стратегически верное. Главные аргументы – стабильность и высокая технологичность производства, социальная ответственность работодателя, шансы реализовать свой потенциал и непрерывно развиваться».

Ключевой темой встречи с будущими инженерами стало обсуждение проекта сооружения новых энергоблоков Смоленской АЭС-2 и перспектив развития города-спутника Десногорска. Результатом активного диалога стал высокий интерес студентов к практическим шагам трудоустройства.

«На дне карьеры больше возможностей оценить потенциал студентов, донести реальную картину работы, показать атомную энергетику как динамичную и привлекательную сферу деятельности для молодежи. Отклик превзошел ожидания: мы собрали более 50 анкет от желающих посетить предприятие с техническим туром, заключить договоры на целевое обучение, пройти производственную практику на действующих энергоблоках. Старшекурсники выразили готовность пройти собеседование на трудоустройство после получения диплома», – отметила специалист отдела развития персонала Ирина Дуленцова.

До 2035 года электроэнергетический дивизион Росатома планирует трудоустроить около 20 тысяч выпускников с высшим образованием, из них порядка двух тысяч потребуется для Смоленской АЭС-2. Руководство предприятия заинтересовано в сотрудниках с глубокой фундаментальной подготовкой и укреплении партнерства с ведущими энергетическими вузами страны.

«Атомная энергетика – отрасль для реализации самых амбициозных профессиональных задач, – уверен заместитель директора по управлению персоналом Смоленской АЭС Эдуард Сеновоз. – Тот интерес, который коллеги зафиксировали в НИУ МЭИ, говорит о том, что День карьеры – успешный формат общения, полезный обеим сторонам. Работодателю он помогает транслировать напрямую требования к кандидатам, а ребятам – получить первые карьерные консультации и сделать уверенные шаги в профессию. Собранные анкеты и установленные личные контакты лягут в основу формирования пула талантов, которым предстоит обеспечивать энергетическую безопасность страны, эксплуатировать энергоблоки Смоленской АЭС-2, обещающей стать драйвером развития нашего региона и флагманом новой волны атомного строительства в России и за рубежом».

В России продолжают дополнять комплекс мер, которые позволят студентам и молодым специалистам стать частью профессионального сообщества. Формируются условия для развития диалога практиков и действующих экспертов с инициативными учащимися. Практики целевого привлечения молодых профильных специалистов в компании на стажировки, наставничество, вовлечение в образовательный процесс практикующих специалистов – примеры инструментов, показавших свою эффективность. Для повышения качества работы по направлению дополняется и законодательная база.