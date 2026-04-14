Смоленская АЭС: в Десногорске поздравили «Школу Росатома» с 15-летним юбилеем

Масштабное праздничное мероприятие, прошедшее в Городском центре досуга, объединило учащихся школ, воспитанников детских садов, педагогов, родителей — всех жителей Десногорска, вовлеченных в большой отраслевой школьный проект. Ярким подарком к 15-летнему юбилею стали «живые открытки» от юных талантов, которые развиваются благодаря проекту при поддержке Смоленской АЭС и города.

«Дорогие школьники Росатома, наш проект развивается и объединяет уже 31 атомный город. Вы — наше будущее, и завтрашний день Десногорска и Смоленской атомной станции — в ваших руках. Мы видим, как вы учитесь, стараетесь и добиваетесь успехов, и это вызывает искреннюю радость. Нам с вами предстоит заботиться о том, чтобы наш красивый город становился еще лучше, и построить следующую атомную станцию, которая будет вырабатывать электроэнергию для нашего региона и всей страны», — приветствовал юных десногорцев директор Смоленской АЭС Иван Сидоров.

Исполняющая обязанности главы Десногорска Злата Бриллиантова отметила, что за годы существования проекта десногорские дети проявили незаурядное мастерство в самых разных направлениях. «Все эти 15 лет мы убеждаемся в том, какие же у нас замечательные, талантливые дети. Я думаю, что мы на этом не остановимся, будем двигаться дальше, и вы будете также ярко раскрываться и показывать свои знания и способности», – подчеркнула она.

Центральным событием праздника стала торжественная церемония награждения. Директор Смоленской АЭС Иван Сидоров и и.о. главы города Злата Бриллиантова вручили почетные грамоты и благодарственные письма самым активным участникам проекта «Школа Росатома». За проявленный интерес к науке, инициативность и стремление к знаниям были отмечены 16 школьников из всех учебных заведений города. За высокий профессионализм, творческий подход и значительный вклад в развитие подрастающего поколения награды получили 11 педагогов и методистов.

Особое внимание уделили спортивным достижениям – благодарственными письмами отметили учителей физкультуры за организацию городского турнира по баскетболу. Не остались без внимания и участники юбилейной метапредметной олимпиады: Смоленская АЭС приготовила для каждой команды сладкие призы, а все участники получили оранжевые апельсины – яркий символ проекта.

Кульминацией торжества стал фестиваль «Живая открытка». Школы и детские сады Десногорска подготовили творческие подарки-поздравления: вокально-хореографические номера, флешмобы, трогательные песни о дружбе. Сцена превратилась в калейдоскоп талантов, еще раз доказав, что «Школа Росатома» – это пространство, где рождаются звезды. В завершение праздника состоялась церемония награждения победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Управление коммуникаций Смоленской АЭС