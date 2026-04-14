В Центральном дворце культуры состоялось большое родительское собрание. Его цель – презентация Школы креативных индустрий, которая в новом учебном году начнёт действовать на базе детской художественной школы имени В.М. Кириллова.

Школа креативных индустрий – это образовательный центр для учащихсяот 12 до 17 лет. Здесь юные дарования научатся создавать неповторимые проекты с использованием самого современного оборудования.

Школа будет включать три студии: фото- и видеопроизводства, анимации и 3D графики , а также дизайна.

Образовательная программа рассчитана на 2 года. Выпускники получат не только сертификат, но и соберут свое профессиональное творческое портфолио.

Школа креативных индустрий – это первый шаг для подготовки будущих первоклассных специалистов, которые будут востребованы в крупнейших компаниях и культурных учреждениях страны.