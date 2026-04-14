﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Визит Министра просвещения России

Смоленскую область с рабочим визитом посетил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. Вместе с Губернатором Василием Анохиным и своим коллегой из Республики Беларусь Андреем Иванцом он посетил среднюю школу №28 в Смоленске, которую капитально отремонтировали в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и Народной программы «Единой России» при поддержке Минпросвещения России. Кабинеты оснащены современным техническим оборудованием, что позволяет проводить занятия на высоком уровне.

Гости пообщались с ребятами и учителями, посмотрели, как организованы занятия, а также договорились о том, что будет укрепляться дружба между нашими учителями и школьниками, создавая новые возможности для сотрудничества и обмена опытом.

Разговор о создании современной среды для обучения детей как приоритета, определенного Президентом России Владимиром Путиным, шёл на рабочей встрече Министра и Главы региона в Правительстве области.

Докладывая о ключевых вопросах сферы образования, Василий Анохин отметил, что за время реализации национального проекта «Образование» создано более 2,6 тысяч новых мест в школах Смоленска. Строительство новых школ позволило сократить количество детей, обучающихся во вторую смену. В настоящее время строятся два детских сада в Смоленске, а также школа в Печерске. В 2026-2027 годах планируется провести капитальный ремонт ещё 18 школ, 12 детских садов и 10 зданий учреждений среднего профессионального образования.

Большое внимание уделяется развитию системы профессионального образования: в рамках федерального проекта «Профессионалитет» уже созданы и работают 5 образовательных кластеров. С этого года Смоленская область участвует в эксперименте по повышению доступности СПО. Абитуриенты смогут поступать в колледжи и техникумы по упрощённой процедуре на 25 профессий и специальностей.

«Наша ключевая задача – готовить профессионалов, востребованных в экономике региона. Для этого развиваем систему целевого обучения, — особо подчеркнул Губернатор. – Для студентов-целевиков действует целый комплекс региональных мер поддержки».

По итогам встречи Сергей Кравцов отметил, что Смоленская область в полном объёме выполняет задачи, поставленные Президентом страны перед сферой образования, а также подчеркнул, что опыт Смоленской области по реализации ряда проектов может быть тиражирован и в других регионах России.

Укрепление российско-белорусского сотрудничества в сфере образования

Смоленск стал площадкой для проведения совместного заседания коллегий Министерства просвещения и Министерства образования России и Беларуси, в работе которого приняли участие Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, министр образования Республики Беларусь Андрей Иванец и заместитель Государственного секретаря – член Постоянного Комитета Союзного государства Алексей Казаков.

Детально обсуждались вопросы подготовки педагогических кадров, сотрудничество в сфере среднего специального и профессионально-технического образования. Также речь шла о формировании единой системы воспитания детей и молодежи: от детского сада до вуза. Запланировано совместное проведение конкурсов профессионального мастерства и реализация программ подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров.

Приветствуя собравшихся, Василий Анохин отметил, что в настоящее время между Смоленщиной и белорусскими регионами планомерно реализуются программы экономического и научно-технического развития, укрепляется промышленная кооперация, наращивается сотрудничество в сферах социального обеспечения, культуры и спорта, медицины и образования.

«Дополнительный импульс сотрудничеству нашего региона с братским государством придаёт статус Смоленска и Минска – Молодежных столиц России и Беларуси в 2026 году, — подчеркнул Губернатор. – В течение года запланированы десятки совместных образовательных, культурных и спортивных мероприятий».

В Сквере Памяти Героев в Смоленске российская и белорусская делегации возложили цветы к Вечному Огню и могилам защитников Отечества.

Перспективы развития сферы здравоохранения

Губернатор Василий Анохин провёл рабочую встречу с начальником Центральной дирекции здравоохранения компании «Российские Железные Дороги» Еленой Фисенко, в ходе которой обсуждалась работа клинической больницы «РЖД-Медицина» в Смоленске, а также её интеграция в систему здравоохранения региона.

Сегодня больница располагает стационаром, а также тремя поликлиническими отделениями в Смоленске и Вязьме, что позволяет решать задачи по увеличению доступности медицинской помощи жителям региона. В больнице оказывают первичную, специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь, ведётся приём пациентов и по полису ОМС. Только в 2025 году свыше 50 тысяч жителей региона обратились сюда для проведения профилактических осмотров, диспансеризации и получения необходимого лечения.

В ходе встречи Губернатор познакомился с новым главным врачом больницы Ильёй Кожуховым, с которым обсудил текущие задачи и планы работы.

«Рассчитываю, что наше взаимодействие будет таким же продуктивным, позволит и дальше развивать медицинскую помощь для смолян, делая её доступнее и качественнее», — подвёл итог встречи Василий Анохин.

Крупный инвестиционный проект успешно реализован

В посёлке Стабна Смоленского муниципального округа открылось новое предприятие, которое занимается производством кофейной продукции полного цикла.

Реализуя инвестиционный проект, компания «Лалибела Кофе», работающая в Смоленской области уже 12 лет, вывела ранее построенные цеха за пределы областного центра, вложив в производство около 2,5 млрд рублей. Соглашение о модернизации предприятия и объединении производственных мощностей Василий Анохин и руководители компании заключили на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году.

На приобретение оборудования инвестиционный кредит и льготный займ дополнительно выделил Региональный фонд развития промышленности. В продуктовой линейке компании более 20 позиций. Сегодня объём производства составляет порядка 18 тысяч тонн натурального и 7 тысяч тонн растворимого кофе в год. Продукция поставляется по всей стране, по итогам 2025 года компания обеспечила около 5% от общего объёма производства кофе в России.

Выступая на церемонии открытия, Губернатор подчеркнул, что создание нового производства свидетельствует не только об инвестиционной привлекательности Смоленской области, но и говорит о высоком доверии бизнеса к власти и эффективности мер государственной поддержки в реализации значимых инвестпроектов. «Мы дорожим такими конструктивными и стабильными партнёрскими отношениями, и впредь будем создавать максимально благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельности и претворения в жизнь самых смелых идей, которые способствуют развитию региональной экономики», — заявил Василий Анохин.

Юбилей Гагаринского полёта

Вместе со всей страной Смоленщина широко отметила исторический юбилей – 65-летие первого полёта человека в космос, совершённого нашим земляком Юрием Алексеевичем Гагариным.Указом Президента Владимира Владимировича Путина в России была объявлена Неделя космоса, в которой смоляне приняли самое активное участие. Во всех муниципалитетах были организованы тематические программы, выставки, концерты, интеллектуальные и спортивные соревнования. Их главными участниками стали школьники, студенты, молодёжь. Для них космический подвиг Юрия Гагарина и нашего народа – стратегический ориентир в жизни.