﻿Смолянам напоминают: для поездки в Белоруссию детям младше 14 лет необходим загранпаспорт

Управление по вопросам миграции УМВД России по Смоленской области напоминает, что теперь для поездок в Белоруссию, а также Абхазию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизскую Республику детям младше 14 лет нужен загранпаспорт.

Новые правила пересечения границы начали действовать с 20 января 2026 года. В случае, если планируется поездка в данные направления с ребенком до 14 лет, необходимо оформить ему загранпаспорт заранее, минимум за месяц. Сделать это можно с помощью Госуслуг, в МФЦ, территориальных подразделениях МВД по вопросам миграции в России.

Заявление на оформление загранпаспорт подать может только законный представитель ребенка: один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Кроме того, с 20 января 2026 года российские консульства в указанных странах больше не смогут оформлять свидетельство на въезд (возвращение) взамен свидетельства о рождении — в случаях, если документ потерян, испорчен или ребёнку исполнилось 14 лет во время пребывания за рубежом. Дети, которые выехали за прадеды России до вступления новых правил (по свидетельству о рождении), а возвращаются после, их обязаны пропустить без каких-либо требований.

Отметим, что внутренний паспорт гражданина РФ, который дети получают в 14 лет, по-прежнему остается действительным документом для въезда в эти страны.

Пресс-служба Правительства Смоленской области