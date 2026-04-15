Более 3000 вакантных мест: в Смоленской области пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

17 апреля в Смоленской области состоится региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» — ежегодного события, объединяющего соискателей и работодателей из самых разных отраслей.

В 2026 году участники ярмарки смогут ознакомиться с вакансиями в сфере промышленности, транспорта, энергетики, услуг, информационных технологий и многих других направлениях экономики. Свое участие подтвердили 190 компаний региона, включая такие предприятия как АО «ПО «Кристалл», АО «НПП «ИЗМЕРИТЕЛЬ», ФГУП СПО «Аналитприбор», ООО «ЯМЗ», ООО «Птицефабрика «Сметанино», АО «РИР ЭНЕРГО» и многие другие. Только в Смоленске 25 компаний представят более 2 000 свободных рабочих мест.

В рамках мероприятия карьерные и кадровые консультанты, а также независимые эксперты помогут посетителям определить наиболее перспективные отрасли для трудоустройства и выстроить индивидуальный план развития карьеры. Помимо презентации вакансий от ключевых работодателей и центров занятости, гостей ярмарки ждут мастер‑классы и тренинги, посвященные вопросам трудоустройства и карьерного роста. Эксперты окажут поддержку выпускникам и студентам, а также их родителям. Например, помогут сориентироваться в актуальных направлениях рынка труда и выбрать наиболее перспективные сферы для профессиональной реализации.

Дополнит программу «Фестиваль профессий»: в его рамках молодёжь получит возможность посетить предприятия региона, пройти профессиональные пробы и поучаствовать в специальных профориентационных активностях.

На мероприятии особое внимание будет уделено обеспечению кадрами государственных учреждений здравоохранения. Представители медицинских учреждений расскажут об имеющихся вакансиях, условиях труда и социальных гарантиях в смоленских больницах и поликлиниках, проведут собеседования со студентами и выпускниками медицинских коллежей и медакадемии. Сотрудники Кадрового центра проведут со школьниками и студентами «медицинские» конкурсы и мастер-классы с погружением в профессию.

– Укреплению кадрового потенциала мы уделяем особое внимание. Создаем возможности для реализации потенциала профессионалов на предприятиях и в организациях региона, большую работу проводим по профориентации молодежи. Свою востребованность уже доказали ярмарки трудоустройства. В 2025 году кадровый центр Смоленской области «Работа России» оказал содействие в поиске работы более 13 тысячам человек. Почти 8 тысяч успешно трудоустроены, включая более двух тысяч несовершеннолетних, которые подрабатывали в свободное от учебы время, – сказал Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В Сафонове ярмарка вакансий пройдет 17 апреля в Сафоновском индустриально-промышленном техникуме. Начало в 11:00.