Наш стиль – тхэквондо

Сафоновские тхэквондисты приняли участие в первенстве Смоленской области по тхэквондо среди кадетов и вошли в сборную команду Смоленской области.

Соревнования проходили в областном спортивном комплексе «Новое поколение» и собрали спортсменов из Смоленска и муниципалитетов области. Турнир стал отборочным на первенство России, которое состоится в начале лета в столице Кабардино-Балкарии Нальчике.

Чемпионами и участниками сборной Смоленской области стали Кира Гордиенкова, Василиса Ставрова и Семён Сериков.

Серебряную награду завоевал Дмитрий Ясюлюнас. Бронзовые – его брат Владислав, а также Владислав Еськов.

Попробовали свои силы в поединке Эмиль Маргарян и Алексей Потапов.

В рамках первенства также состоялся Кубок Судоплатова среди взрослых спортсменов. По его результатам Никита Селезнёв занял третье место.

Администрация и тренерский состав выражают благодарность всем участникам за проявленные спортивные качества, целеустремлённость и достойную борьбу. Отмечаем высокие результаты победителей и призёров, желаем им дальнейших успехов на предстоящих соревнованиях. Команду тренируют Ирина и Павел Панасенковы.

Маргарита АЛЕКСАНДРОВА

Фото из архива Панасенковых