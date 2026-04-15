Смоленская область вошла в число лучших спортивных регионов России по итогам 2025 года

На заседании правительственной комиссии подвели итоги реализации госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». Рейтинг лучших регионов, составленный Министерством спорта РФ, включил 20 субъектов страны. Смоленская область — в их числе.

При составлении рейтинга учитывались: обеспеченность спортивными сооружениями, доля граждан, систематически занимающихся спортом, сроки ввода объектов, развитие адаптивного спорта и другие ключевые показатели.

Как отметил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, Президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году повысить уровень удовлетворённости граждан условиями для занятий физкультурой и спортом. Комплексная госпрограмма является основным стратегическим документом развития отрасли в стране, и её ключевые показатели по итогам года достигнуты.

Губернатор Василий Анохин отметил:

«Смоленская область получила признание на федеральном уровне как один из лучших спортивных регионов — это стало возможным благодаря системной работе нашей команды, поддержке Президента и активной позиции самих смолян. Мы строим новые ФОКи, ремонтируем существующие объекты, поддерживаем детско-юношеский спорт и адаптивную физкультуру. Будем и дальше повышать качество спортивной инфраструктуры и вовлекать жителей в активный образ жизни, выполняя задачи, поставленные Президентом».