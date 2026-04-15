﻿Смоленская область присоединилась к Неделе популяризации донорства крови и костного мозга

С 13 по 19 апреля Министерством здравоохранения Российской Федерации объявлена Неделя популяризации донорства крови и костного мозга, которая приурочена ко Дню донора в России (20 апреля).

Донорство — это бесценный вклад в спасение жизней и проявление гражданской ответственности. Кроме того, научными исследованиями и практическими наблюдениями доказано, что сдача крови в объеме до 500 мл безвредна и безопасна для здоровья человека, также этот процесс оказывает благоприятное стимулирующее воздействие на организм донора.

Лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. Чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам, также не следует планировать донацию после ночного дежурства или бессонной ночи, не стоит планировать сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, на время особенно интенсивного периода работы и т.п.

Кровь всех групп требуется постоянно. Есть специальный донорский «светофор», который показывает запас крови каких групп и резус-принадлежности в достаточном количестве, а в каких присутствует потребность или даже экстренная необходимость. Посмотреть его можно на странице ОГБУЗ «Смоленский центр крови».

Служба крови работает над тем, чтобы обеспечить медицинские учреждения необходимыми запасами крови, плазмы и её компонентов. Есть возможность стать частью этого важного дела, поддержать донорское движение и вместе создать общество, где помощь и добрый поступок всегда рядом.

Подробную информацию о донорстве и подготовке к нему можно получить на портале Службы крови России yadonor.ru или по телефону Горячей линии: 8 800 333 333 0.

Существует также донорство костного мозга. Это добровольная сдача здоровым человеком небольшой части клеток костного мозга для конкретного пациента с заболеванием крови. Важным условием является совпадение генотипов. Если трансплантация проходит успешно, костный мозг донора приживается, здоровые стволовые клетки входят в кровообращение, оседают в костном мозге и активно вырабатывают эритроциты, лейкоциты, тромбоциты.

Трансплантация костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток назначается для лечения злокачественных заболеваний крови, при которых неправильно функционирует костный мозг. Ежегодно в России насчитывается около 20 000 таких пациентов. 1/5 части из них жизненно необходима пересадка костного мозга (трансплантация). Наиболее вероятные доноры костного мозга – это ближайшие родственники больного, прежде всего – родные сестры и братья.

По статистике только – 15-20% пациентам с онкогематологическими заболеваниями находится совместимый (сходный по ДНК) донор в семье. В случае несовпадения или отсутствия родственного донора, приходится искать неродственного, сделать это очень сложно.

Информация о донорстве костного мозга представлена на сайте km.donorstvo.org. Телефон горячей линии: 8 800 550-29-77 (звонок по России бесплатный).