Губернатор Василий Анохин рассказал о ходе реализации на Смоленщине проектов в области культуры

С каждым годом растёт число жителей области, регулярно посещающих учреждения культуры. Библиотеки, музеи и дома культуры становятся точками притяжения для смолян всех возрастов. Комфортные и современные условия в них создаем в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, региональной программы «Развитие культуры в Смоленской области», а также партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины». Ход их реализации обсудили на очередном заседании Правительства области.

В 2025 году обновили и оснастили новым оборудованием почти 70 учреждений культуры. В рамках нацпроекта «Семья» капитально отремонтировали пять учреждений: детскую музыкальную школу в Духовщине, краеведческий музей в Дорогобуже, сельский дом культуры в Талашкино, центральную библиотеку и музей в Угре. В настоящее время продолжается капитальный ремонт культурно-досугового центра в Починке.

Оснастили оборудованием три краеведческих музея – в Десногорске, Кардымово и Хиславичах. Для Смоленского камерного театра приобрели световое и звуковое оборудование. Обеспечили музыкальными инструментами и учебной литературой шесть детских школ искусств в Смоленске, Рославле, Ярцеве, Духовщине, Монастырщине и Пригорском Смоленского муниципального округа. Открыли две модельные библиотеки – в Ярцеве и Катыни. Теперь в регионе функционирует 14 таких библиотек.

За счёт региональной программы «Развитие культуры в Смоленской области» отремонтировали дома культуры в Велиже, Вязьме, Пржевальском Демидовского округа, Соловьёво Кардымовского округа, Монастырщине, Рославле, Сафонове и Хиславичах. Обновили четыре детские школы искусств — в Дорогобуже, Духовщине, Новодугино и Холм-Жирковском.

Благоустроили территории музея в Дорогобуже и библиотеки в Рудне, провели ремонт в художественной галерее, драматическом театре, театре кукол, в областных библиотеках, Смоленском государственном институте искусств и музыкальном училище имени М.И. Глинки.

В 2026 запланированы ремонты домов культуры в Велиже, Ельне и Починке, музеев в Глинке и Новодугино, библиотек в Демидове, Ельне и Починке. Федеральные средства направим на ремонт ДК «Шарм» в Смоленске. До конца года откроем еще две модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров. Проведем ремонт 22 учреждений, завершим ремонт Угранской детской школы искусств.

– В течение двух лет выполним капитальный ремонт Сафоновской детской художественной школы с созданием школы креативных индустрий. Продолжим реализацию федерального проекта «Культура малой Родины», в рамках которого отремонтируем 9 домов культуры, – поделилися планами Губернатор Василий Анохин.