Есть идея? Возьмите грант!

Не упустите шанс: у вас осталось всего 8 дней, чтобы подать заявку на грантовую поддержку фестивалей и событийных мероприятий в Смоленской области!

Есть идея феста в Монастырщине, Новодугино или, например, Десногорске? Вперёд! Не упустите шанс реализовать свои креативные и крутые проекты!

Прямо сейчас в Смоленской области идёт прием заявок на областные гранты в сфере туризма. Правительство Смоленской области предусмотрело для этого в региональном бюджете 30 млн рублей!

Кто может принять участие:

Некоммерческие организации

Юр.лица и ИП

На что можно использовать средства гранта?

Например, приобрести снаряжение, инвентарь и радиогиды, а также направить средства гранта на проведение фестивалей и событийных мероприятий, формирующих положительный имидж региона и стимулирующих увеличение туристского потока!

В прошлом и позапрошлом году благодаря грантам в регионе провели «Джаз фест», «Рыжий день», масштабные исторические реконструкции и даже сделали мультимедиа-шоу на башне Смоленской крепости и на фонтане в городском саду Блонье!

Заявки принимаются до 24 апреля 2026 года!

Все подробности на сайте Министерства культуры и туризма Смоленской области: clck.ru/3SpGsF