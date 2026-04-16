Есть идея? Возьмите грант!

Не упустите шанс: у вас осталось всего 8 дней, чтобы подать заявку на грантовую поддержку фестивалей и событийных мероприятий в Смоленской области!
Есть идея феста в Монастырщине, Новодугино или, например, Десногорске? Вперёд! Не упустите шанс реализовать свои креативные и крутые проекты!
Прямо сейчас в Смоленской области идёт прием заявок на областные гранты в сфере туризма. Правительство Смоленской области предусмотрело для этого в региональном бюджете 30 млн рублей!
Кто может принять участие:
Некоммерческие организации
Юр.лица и ИП
На что можно использовать средства гранта?
Например, приобрести снаряжение, инвентарь и радиогиды, а также направить средства гранта на проведение фестивалей и событийных мероприятий, формирующих положительный имидж региона и стимулирующих увеличение туристского потока!
В прошлом и позапрошлом году благодаря грантам в регионе провели «Джаз фест», «Рыжий день», масштабные исторические реконструкции и даже сделали мультимедиа-шоу на башне Смоленской крепости и на фонтане в городском саду Блонье!
Заявки принимаются до 24 апреля 2026 года!
Все подробности на сайте Министерства культуры и туризма Смоленской области: clck.ru/3SpGsF
