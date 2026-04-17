Акция «Сообщи, где торгуют смертью»





С 20 апреля по 1 мая 2026 года на территории Смоленской области проводится I этап Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».



Если вы располагаете информацией о правонарушениях и преступлениях в сфере незаконного потребления и оборота наркотиков — не молчите!

В рамках акции будет организована круглосуточная работа телефона доверия УМВД России по Смоленской области и телефонов дежурных частей территориальных органов МВД России на районном уровне.

Сообщить соответствующую информацию можно:



8 (48142) 4-29-99 — телефон дежурной части МО МВД России «Сафоновский»;



8 (4812) 38-05-55 — телефон доверия Управления;



clck.ru/DSrhD — сайт Управления.

УМВД России по Смоленской области призывает не оставаться в стороне, присоединиться к акции и внести свой вклад в противодействие наркопреступности.

Каждый ваш звонок может спасти чью-то жизнь и уберечь детей от беды. Только вместе мы сможем защитить наш округ от наркоугрозы!