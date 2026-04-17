Бесплатная вакцинация от бешенства

Смоляне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

С 13 по 27 апреля в Смоленске и области проходит ежегодная бесплатная вакцинация домашних животных против бешенства

Напомним, бешенство — острое, вирусное инфекционное заболевание. Заражение происходит через укусы больным животным, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Возбудитель бешенства может находиться в организме больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания, поэтому при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги, нарушение координации движений) следует немедленно обращаться в ближайшее государственное ветеринарное учреждение.

Чтобы предупредить заражение бешенством, необходимо избегать контактов с дикими и безнадзорными животными, а также ежегодно вакцинировать домашних животных против бешенства.

«Это важная мера для защиты здоровья домашних животных и предотвращения распространения опасного заболевания», — поясняют в ведомстве.

В Сафонове прививки от бешенства домашним питомцам можно сделать БЕСПЛАТНО на госветстанции (ул. Городская, д. 41а) со вторника по пятницу с 8:30 до 17:00 и в субботу с 8:30 до 14:00.

Пресс-служба Правительства Смоленской области