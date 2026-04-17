«Герои СВОего времени»: промежуточные итоги реализации программы в Смоленске

По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина в нашем регионе уже больше года успешно реализуется образовательная программа «Герои СВОего времени. Смоленск». Она является региональным аналогом федерального проекта «Время героев» и направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников специальной военной операции. Сегодня на встрече с участниками программы вместе с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в ЦФО Игорем Олеговичем Щёголевым обсудили промежуточные итоги обучения и стажировок.

После нескольких этапов отбора для участия в программе отобраны 13 курсантов на очное обучение. Многие из них имеют государственные награды. Все они готовы продолжить служить Родине, но уже в гражданской сфере. Игорь Олегович, обращаясь к курсантам, отметил, что именно такие целеустремленные люди, готовые развивать свой регион, нужны стране.

Сейчас участники проходят третий модуль обучения, завершив стажировки в органах власти, муниципальных структурах и на предприятиях региона. Каждый из них закреплен за опытным наставником из числа опытных управленцев. Лекции и мастер-классы для курсантов проводят преподаватели ведущих вузов и сотрудники Правительства Смоленской области.

За время реализации программы у наших участников произошли значимые изменения. Многие получили повышения в звании, а также новые назначения. Александр Зайцев избран депутатом городского совета и работает в Администрации города Смоленска. На встрече он отметил, что лекции и практические занятия дали необходимую базу для стажировки и позволили узнать управленческие процессы изнутри.

По итогам обучения каждый участник получит диплом о профессиональной переподготовке и откроет новые возможности для самореализации. Наши герои мужественно и самоотверженно защищали интересы Отечества, и наша задача сегодня – помочь им стать успешными в гражданской жизни.