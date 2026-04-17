Единый день открытых дверей «Профессионалитета» пройдёт в Смоленской области 18 апреля

Школьники и их родители смогут познакомиться с востребованными специальностями, узнать о преимуществах обучения в рамках федерального проекта «Профессионалитет» и получить помощь в выборе будущей профессии.
Мероприятия развернутся на площадках 20 образовательных организаций региона. Они будут работать в рамках образовательно-производственных кластеров по направлениям: строительство, машиностроение, сельское хозяйство, химическая отрасль, клиническая и профилактическая медицина, педагогика.
Что ждёт участников?
Экскурсии на ведущие предприятия области;
Мастер-классы и профессиональные пробы;
Знакомство с современным оборудованием и условиями обучения.
Также в этот день в онлайн-формате состоится областное родительское собрание для родителей выпускных классов. На нём подробно расскажут о возможностях целевого обучения, стипендиях, трудоустройстве и карьерных перспективах.
Проект «Профессионалитет» уже помог тысячам ребят сориентироваться в мире профессий. Единый день открытых дверей проходит дважды в год — в апреле и октябре. Не упустите свой шанс задать вопросы и сделать осознанный выбор!
