На Смоленской АЭС стартовали комплексные опробования модернизированного полномасштабного тренажера БЩУ 3-го энергоблока (ПМТ-3)

Его основной задачей является подготовка и переподготовка персонала БЩУ, отработка взаимодействия персонала БЩУ в составе смены, проведение противоаварийных тренировок.

На Смоленской АЭС завершены строительно-монтажные работы и первый этап пусконаладочных работ на полномасштабном тренажере (ПМТ-3) блочного щита управления (БЩУ) 3-го энергоблока. В настоящее время началась фаза комплексных опробываний.

Разработчиком и поставщиком оборудования и программного обеспечения выступает Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций (АО «ВНИИАЭС», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).

Действующий ПМТ-3 был введен в эксплуатацию в 1999 году и за время работы неоднократно обновлялся. Текущая модернизация потребовалась в связи с внесением ряда изменений в технологические системы, алгоритмы управления и интерфейс энергоблока №3 Смоленской атомной станции.

Полномасштабный тренажёр должен обеспечивать внешнюю, компонентную и функциональную идентичность блочному щиту управления реального блока-прототипа. Это напрямую влияет на качество подготовки оперативного персонала и, как следствие, на безопасность эксплуатации Смоленской АЭС.

«С точки зрения функциональных возможностей тренажер до модернизации и после неё подчиняется одним и тем же требованиям, и персонал, работая за ним, должен выполнять те же действия, что и за пультом управления БЩУ и видеть ответную реакцию. И наша основная задача — привести тренажер после модернизации в полное соответствие текущему состоянию энергоблока №3», — пояснил директор отделения математического моделирования и тренажеростроения АО «ВНИИАЭС» Андрей Дружаев.

«Принципиально важно, чтобы обновленный тренажер позволял моделировать весь спектр режимов эксплуатации, включая нарушения нормальной работы и нештатные ситуации. Это позволит операторам эффективно поддерживать квалификацию, учиться преодолевать сложные ситуации, правильно реагировать на отказы в работе оборудования и уверенно стоять за реальным пультом управления, а также проводить противоаварийные тренировки с максимальной степенью реалистичности. Это касается и отработки сценариев по методологии CPO («Crew Performance Observation»), которая рекомендована ВАО АЭС к внедрению на атомных станциях Концерна «Росэнергоатом» для проведения оценки базовых навыков работы операторов, — подчеркнул заместитель главного инженера Смоленской АЭС по подготовке персонала — начальник учебно-тренировочного подразделения Юрий Елисеев.

В ходе визита на Смоленскую АЭС специалисты ВНИИАЭС подтвердили, что завершить основной объем опробываний планируется уже этим летом и ввести обновленный тренажер в эксплуатацию к началу учебного года.

Также стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, включая расширение функциональных возможностей локальных технических средств обучения, в частности, тренажеров для персонала электрического цеха.

Кстати, проект по модернизации ПМТ-3 Смоленской АЭС является для ВНИИАЭС одним из ключевых в текущем году, наряду с работами по созданию опытно-демонстрационного энергокомплекса в Северске Томской области и сопровождением тренажёров для АЭС «Аккую» (Турция).

Управление коммуникаций Смоленской АЭС