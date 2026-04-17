﻿День памяти жертв геноцида советского народа – в Штабе общественной поддержки «Единой России» вспомнили трагические страницы истории

Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Историческая память»

В преддверии Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны, в Штабе общественной поддержки Смоленской области в рамках проекта «Единой России» «Историческая память» состоялось мероприятие с участием молодежи, посвященное этому страшному периоду нашей истории.

Что такое геноцид по-фашистски? Это массовые расстрелы, концлагеря смерти, опыты над пленными, сожженные заживо жителей деревень, массовый угон молодежи в рабство в Германию, издевательства над детьми, женщинами и стариками, нечеловеческое желание уничтожать целые нации.

Президент России Владимир Путин о геноциде советского народа сказал: «Преступления нацистов и их приспешников — геноцид в отношении народов Советского Союза — не имеют срока давности». В этом году в России 19 апреля впервые отметят новую дату – День памяти жертв геноцида советского народа.

«Главная идея заключается в сохранении исторической памяти. Великая Отечественная война унесла жизни 28 миллионов советских граждан. Почти 5 миллионов наших солдат оказались в плену. Погибших солдат по разным подсчетам от 7 до 10 миллионов, а 18 миллионов человек – это мирные граждане. Вы только вдумайтесь в цифру, сегодня на Смоленщине проживает более 800 тысяч человек. 18 миллионов уничтоженных фашистами людей – это сколько таких регионов, как Смоленская область? Это наша история. Мы должны ее знать и помнить», – отметил секретарь реготделения «Единой России», председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов.

Кто может лучше достучаться до сердца молодых людей, если не живой свидетель геноцида. Для Зои Кузьминичны Кумерданк война началась с первой секунды ее жизни. Она родилась 7 октября 1941 года в Смоленске под разрывами нацистских бомб и снарядов. За несколько дней до освобождения Смоленщины гитлеровцы погрузили ее с мамой в товарный вагон и угнали в концлагерь Берлин-Хернцдорф 04/113 А.

«Массовый угон людей с территории нашей области начался в 1943 году. Нас как скот погрузили в товарные вагоны и повезли в Германию без еды, воды, в антисанитарных условиях. Наше детство отобрала война. Она уничтожило его. Оно прошло в холодных бараках за колючей проволокой, под лай собак и дулом автоматов. Было создано 14 тысяч концлагерей, через которые прошли 18 миллионов человек. 11 миллионов погибли, в том числе 6 миллионов несовершеннолетних детей. Из 10 детей домой вернулся только один. Кто мы? Мы жертвы нацизма и фашизма. Сегодня на Смоленщине осталось 1312 малолетних узников. И нам очень трудно каждый день просыпаться. Никуда не уходят из нашего сна эти проклятые лагеря. Невозможно забыть. Дорогая молодежь, наследники победы, мы последние живые свидетели фашистской неволи. Мы вам говорим, чтобы вы помнили, что такое фашизм и что такое нацизм», – обратилась к участникам мероприятия председатель областной организации бывших малолетних узников нацистских концлагерей Зоя Кузьминична Кумерданк.

Расследование преступлений нацистов в отношении мирных жителей на территории Смоленщины продолжаются и сегодня. Активно этой работой занимаются историки-эксперты, поисковики, следователи.

«Следственное управление Следственного комитета по Смоленской области проводит большую работу по установлению фактов геноцида советских граждан в рамках проекта «Без срока давности». Так, в 2020 году мы возбудили уголовное дело по факту обнаружения останков порядка двух тысяч человек в противотанковом рву в Дорогобуже. Передали дело для дальнейшего расследования в Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. Оно стало частью единого большого дела, которое расследуется до сих пор по факту геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны», – отметил руководитель СУ СК России по Смоленской области, командир поискового отряда «Следопыт» Анатолий Уханов.

Еще одним направлением – увековечением памяти о мирных жителях нашей области, расстрелянных и погибших в огне сожженных смоленских деревень в период с 1941 по 1943 год – занимается региональный проект «Единой России» «Роща памяти», который возглавляет депутат Смоленской областной Думы Александр Капустин.

«Согласно архивным данным на территории Смоленской области сожжены 1621 деревня. За период проведения акции проекта «Роща памяти» ещё дополнилось 36 деревень. Только по одному Ельнинскому району 14 деревень. И я приведу вот такие цифры. В деревне Чертовка было сожжено за 7-8 марта 1943 года 450 человек. Если мы возьмём количество жертв на Вяземской и Угранской земле, то получается 1 515 человек – это как 10 Хатыней», – привел страшные цифры Александр Капустин.

Ведущей мероприятия, посвященного Дню памяти жертв геноцида советского народа, стала лидер смоленского поискового движения, координатор регионального проекта «Единой России» «Связь поколений» Нина Куликовских, которая каждое патриотическое событие умеет наполнить невероятной любовью к истории и героям Великой Отечественной войны. Нина Германовна прочитала стихотворение Анатолия Вашурина «Взорванное детство» о русском солдате, который никогда не теряет человеческого лица.

Завершилось мероприятие цитатой президента России Владимира Путина: «Правда об истории и об ужасной трагедии, которая постигла человечество во время Второй мировой войны, вот об этом мы никогда не должны забывать, не должны предавать эту историю и предавать своих предков, своих отцов, дедов. Вот этого мы не должны делать».