Батищево как центр аграрной мысли

Прошлое деревни Батищево связано с именем известного химика

и публициста, автора 12 писем «Из деревни»

Александра Николаевича Энгельгардта (1832-1893).

155 лет назад, в конце января 1871 года, император Александр II повелел выслать из Петербурга декана, профессора химии Земледельческого института А.Н. Энгельгардта. Виновнику «крамольных событий» вменялось воспретить педагогическую деятельность и учредить за ним полицейский надзор.

У Александра Энгельгардта, как он писал в одном из своих писем, было два выхода: поселиться «в доме своего богатого родственника в деревне, или уехать в своё имение, страшно запущенное, не представляющее никаких удобств для жизни, и заняться там хозяйством. Я выбрал последнее».

В тот период Смоленская губерния относилась к числу беднейших на западе Российской империи. Причиной являлись малоплодородные почвы, частые неурожаи и, как следствие, голодные годы.

Как ученый А.Н. Энгельгардт стремился на практике проверить свои научные идеи, в том числе касающиеся возможности применения на Смоленщине искусственных удобрений. Уже за первые 10 лет хозяйствования удалось значительно расширить число пахотных земель, трёхпольную систему заменить 15-польным севооборотом с травосеянием, достичь повышения урожайности культур не менее чем вдвое.

Одновременно с этим Энгельгардт ежегодно поднимал часть земли, занятой лесом, засевая её льном и рожью, а затем присоединяя к общему севообороту.

с 1891 года Батищево стало прообразом первой в России агрономической станции. А после смерти Энгельгардта в 1894 г. было приобретено Министерством земледелия, где действовала сельскохозяйственная опытная станция Министерства земледелия.

С 1901 г. станция получила имя А.Н. Энгельгардта. В советский период она продолжала работать вплоть до войны, когда была полностью уничтожена.

В 2002 году А.Н. Энгельгардт удостоен звания «Почётный гражданин Сафоновского района».

