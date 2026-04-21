В Смоленской области действуют домовые чаты в мессенджере МАХ

Напоминаем, что в национальном мессенджере МАХ работают официальные домовые чаты. Это позволяет жителям оперативно получать информацию о плановых работах, отключениях, авариях, обсуждать проблемы дома, фиксировать нарушения с фото и видео, а также задавать вопросы представителям УК без личных визитов в офис.

Кроме того, многие организации ЖКХ создали информационные каналы в МАХ – удобные площадки для распространения новостей среди широкой аудитории (подписчики видят только публикации автора, без лишних сообщений).

Все чаты созданы под управлением Госжилинспекции Смоленской области.

Присоединиться к домовому чату своего дома можно прямо из мобильного приложения «Госуслуги.Дом».

Подробная инструкция по подключению – в наших карточках