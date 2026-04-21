Напоминаем смолянам о правилах цифровой гигиены

В последнее время злоумышленники активно используют новые схемы обмана: под видом банковских работников, сотрудников сотовых операторов или даже соседей они пытаются получить доступ к личным данным и банковским картам смолян. Только за первый квартал 2026 года операторами было заблокировано более 107 миллионов подозрительных звонков по всей стране.

Чтобы не стать жертвой, достаточно соблюдать несколько простых правил цифровой гигиены:

Никогда и никому не сообщайте коды из СМС, PIN-коды, пароли от личных кабинетов и данные банковских карт. Настоящие сотрудники банков и госорганов не запрашивают такую информацию.

Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они пришли от знакомых (их аккаунты могут быть взломаны). Не скачивайте файлы из непроверенных источников.

Не верьте обещаниям «лёгкого заработка» и не переводите деньги по просьбам от незнакомцев или под видом «безопасного счёта».

Особо опасные схемы сейчас:

звонки с угрозами взлома «Госуслуг» и требованием назвать код из СМС;

фейковые чаты «соседей» или «управляющих компаний» с фишинговыми ссылками;

поддельные онлайн-школы и курсы, выманивающие деньги у абитуриентов.

Если вам позвонили и под любым предлогом просят сообщить код или перевести деньги – немедленно прекратите разговор. Сами перезвоните по официальному номеру организации. При столкновении с мошенничеством незамедлительно обращайтесь в полицию.

Берегите себя и свои сбережения! Ваша бдительность – главная защита в цифровом мире.