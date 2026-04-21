ОНИ сегодня у ворот нас ждут…
Стоят и смотрят, смотрят на дорогу…
«Твои придут?» , «Конечно же, придут!
Ведь Радоница! Не прийти не могут…»
Один лишь день в году ИМ Богом дан:
Когда во храмах загорятся свечи,
Их отблеск разольется по крестам
И возвестит о долгожданной встрече.
Тогда откроются небесные врата,
И засияет мир янтарным светом,
Польется с неба душ ИХ чистота
Как жаль, что не дано нам видеть это…
Мы сердцем знаем: здесь они сейчас,
Хранители невидимые наши…
Нам гладят руки, обнимают нас…
И мы их вспоминаем, тех, тогдашних…
Вон мама у ограды ждет,
И светится ее душа любовью…
Отец…Он так знакомо подмигнет
И распрямит нахмуренные брови…
…А кто-то так и не дождется…Жаль…
Ну, что же, не смогли : дела, заботы…
Обнимет Душу светлая печаль,
Чтоб ждать до следущей родительской субботы…
ОНИ нас оправдают и простят…
А вот у нас на сердце будет камень!
ОНИ как дети в души нам глядят,
Чтоб поняли мы: нет разлук меж нами!
ИМ не нужны конфеты, куличи,
И памятник из мрамора, гранита…
Лишь память…И еще огонь свечи…
И тихая, в полголоса, молитва…
…Хоть иногда, но заходите в храм,
После работы..
Днем или под вечер…
Чтоб поклониться светлым образам…
Прочесть молитву… И поставить свечи…
Наталья Лысенко 25.04.2017г.
