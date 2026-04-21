РАДОНИЦА





ОНИ сегодня у ворот нас ждут…

Стоят и смотрят, смотрят на дорогу…

«Твои придут?» , «Конечно же, придут!

Ведь Радоница! Не прийти не могут…»

Один лишь день в году ИМ Богом дан:

Когда во храмах загорятся свечи,

Их отблеск разольется по крестам

И возвестит о долгожданной встрече.

Тогда откроются небесные врата,

И засияет мир янтарным светом,

Польется с неба душ ИХ чистота

Как жаль, что не дано нам видеть это…

Мы сердцем знаем: здесь они сейчас,

Хранители невидимые наши…

Нам гладят руки, обнимают нас…

И мы их вспоминаем, тех, тогдашних…

Вон мама у ограды ждет,

И светится ее душа любовью…

Отец…Он так знакомо подмигнет

И распрямит нахмуренные брови…

…А кто-то так и не дождется…Жаль…

Ну, что же, не смогли : дела, заботы…

Обнимет Душу светлая печаль,

Чтоб ждать до следущей родительской субботы…

ОНИ нас оправдают и простят…

А вот у нас на сердце будет камень!

ОНИ как дети в души нам глядят,

Чтоб поняли мы: нет разлук меж нами!

ИМ не нужны конфеты, куличи,

И памятник из мрамора, гранита…

Лишь память…И еще огонь свечи…

И тихая, в полголоса, молитва…

…Хоть иногда, но заходите в храм,

После работы..

Днем или под вечер…

Чтоб поклониться светлым образам…

Прочесть молитву… И поставить свечи…

Наталья Лысенко 25.04.2017г.