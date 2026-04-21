﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина



Рабочий визит полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе

Регион посетил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе Игорь Олегович Щёголев. В ходе рабочей встречи Губернатор Василий Анохин доложил о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, подчеркнув, что в основе этой работы лежит обратная связь от самих бойцов.

«В основе всей нашей работы – прямая обратная связь от участников СВО и их семей. Поэтому личные встречи в муниципалитетах проводятся на регулярной основе», – отметил глава региона.

Также обсуждались промежуточные итоги реализации образовательной программы «Герои СВОего времени. Смоленск». По результатам отбора на очное обучение зачислены 13 курсантов. Подчёркнуто, что все они намерены продолжить служение Родине уже в гражданской сфере.

В этот же день Василий Анохин и Игорь Щёголев ознакомились с работой учебно-военного центра имени Михаила Алексеевича Егорова на базе Смоленского государственного университета, где создана современная образовательная среда для подготовки специалистов по востребованным военным и техническим направлениям.

Кроме того, делегация посетила Молодёжный центр «Пушкинский» – современное пространство для молодёжи с мастерской, медиацентром, проектным офисом и коворкингом.

Заседание Совета по военно-патриотическому воспитанию

Смоленск стал площадкой проведения заседания Совета по военно-патриотическому воспитанию с участием сенаторов Совета Федерации. Заседание провёл Герой России, заместитель Председателя Совета Федерации, сенатор от Смоленской области Юрий Леонидович Воробьёв. В ходе обсуждения отмечено, что в регионе действует свыше 400 профильных клубов и объединений.

Глава региона подчеркнул: «Системная работа по патриотическому воспитанию молодёжи – один из наших ключевых приоритетов. Благодарю Юрия Леонидовича за личное участие и поддержку этих инициатив»

Модернизация учреждений культуры

На очередном заседании Правительства области рассмотрены вопросы развития учреждений культуры в рамках национального проекта «Семья» и региональной программы «Развитие культуры в Смоленской области» и партийного проекта «Культура малой Родины». В прошлом году было обновлено почти 70 учреждений культуры, и работа в этом направлении продолжается:

«С каждым годом растёт число жителей, регулярно посещающих учреждения культуры. Музеи, библиотеки, дома культуры становятся точками притяжения для смолян всех возрастов. Наша задача – и дальше создавать современные, доступные и востребованные культурные пространства во всех муниципалитетах региона», – подчеркнул Губернатор.

Гуманитарная олимпиада «Умники и умницы земли Смоленской»

В Смоленске состоялся финал региональной гуманитарной олимпиады «Умники и умницы земли Смоленской». Главной темой заданий стало 65-летие полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина. Финал прошёл в формате телевизионной игры с участием автора и ведущего легендарной программы «Умники и умницы» Юрия Павловича Вяземского и главного редактора олимпиады Ирины Владимировны Седовой. Победители представят регион на федеральном уровне.

«Мы создаем в регионе условия для развития детей и поддержки одаренных ребят. И региональная олимпиада показала свою значимость в этом направлении. Смоленской области и стране нужны талантливые, энергичные молодые люди, отметил Василий Анохин.

Всероссийская ярмарка трудоустройства

В Смоленске прошёл региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», в котором приняли участие около 200 работодателей. «Ярмарка уже стала традиционной. Мы проводим её четвертый год. Благодаря этому более 3 тысяч смолян нашли работу, освоили новую профессию или повысили квалификацию», – подчеркнул Губернатор.