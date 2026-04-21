﻿Смоленские главы отправились на Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина – Сила России»

Мероприятие проходит накануне Дня местного самоуправления, который отмечается в России ежегодно 21 апреля. Это профессиональный праздник сотрудников муниципалитетов, включая муниципальных служащих, глав городов и сельских поселений, депутатов, специалистов администраций, представителей ТОСов и активистов.

В рамках форума состоялось выступление Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия», Заместителя Председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева.

В своем выступлении Дмитрий Анатольевич отметил, что прошедший год в Партии был объявлен Годом муниципального депутата.

«Необходимо, чтобы запросы и инициативы от людей с мест быстрее доходили до регионального и федерального уровня. А муниципальные депутаты имели возможность задействовать возможности всей нашей партийной инфраструктуры», – подчеркнул Председатель «Единой России».

Дмитрий Медведев также поручил создать правовую основу для защиты муниципальных служащих, которые добросовестными действиями приносят пользу регионам.

Ффото: Совет муниципальных образований.