Народов много, страна одна

Среди учеников 4 «А» класса средней школы № 7 есть ребята разных национальностей. Разрабатывая проект «Национальности нашего класса», учитель Светлана Николаевна Фоменкова стремилась познакомить детей с традициями, обычаями и культурой разных народов на примере собственных семей, семей своих одноклассников. Мальчики и девочки узнали много интересного друг о друге, о традициях, праздниках, костюмах, играх народов, населяющих Российскую Федерацию. Они листали семейные альбомы, интересовались собственными родословными, осознавая себя частью великой страны. Воспитание патриотов, знающих и уважающих традиции своей семьи, края, Родины, – эти цели ставила перед собой опытный учитель, готовясь к своему юбилейному, десятому выпуску ребят из начальной школы.

По заданию педагога дети совершили «экспедиции» по России, представив народности нашей страны. Школьники рисовали флаги России, Беларуси, Украины, Азербайджана, Таджикистана. В 4 «А» классе седьмой средней есть представители этих народов, есть и ребята из цыганской диаспоры, которую также не обошли вниманием. Не только показать, но и попробовать блюда национальной кухни, продемонстрировать национальные костюмы, разучить язык, танец, игру детям помогали родители, ставшие участниками праздника, устроенного накануне весенних каникул.

На экране мелькали кадры, иллюстрирующие рассказы о нашей удивительной стране. В подтверждение слов Светланы Николаевны о том, что Россия — это крупнейшее государство мира, прозвучали такие доводы: «Чтобы пролететь над Россией с востока на запад и попасть с берегов Тихого океана к берегам Балтийского моря, самолёту потребуется не менее 11 часов. Когда на одном конце России говорят: «Спокойной ночи!», то на другом конце отвечают: «С добрым утром!». С севера на юг — путь тоже неблизкий», – рассказывала педагог. Когда речь зашла о семье народов, о том, что в России живут представители более 180 национальностей, народностей, этнических групп, последовал вопрос, заставивший ребят задуматься: зачем народы объединились в одно большое государство? Совместными усилиями дети дали ответ: «Чтобы стать могучей страной, чтобы никто не захотел бы на них напасть и поработить. А если и случится такое, как, например, во время Великой Отечественной войны, то всем вместе им будет легче справиться с бедой и победить врага».

А чтобы люди разных народностей могли понимать друг друга, русский был признан государственным языком. Он распространён в России, ведь на её территории русские составляют большинство.

И Рось, и бульбаши…

Юные исследователи рассказали о том, что в древнерусских летописях упоминается река Рось. Протекает она по территории Украины, является правым притоком Днепра. По мнению некоторых историков, с Росью связано происхождение названия Русь и опосредованно — Россия. Историю страны, в разные времена отражавшей полчища захватчиков, ребята будут изучать ещё не один год, узнавая о прошлом Отечества. А в момент торжества юные россияне задорно танцевали «Калинку», вспоминали о таких любимых праздниках, как Новый год, Рождество Христово, Пасха, День Победы…На столе в классе стоял русский самовар, были приготовлены блины с вареньем и сметаной – блюда русской кухни. Тесто для блинов одна из девочек, Лида Попкова, замешивала вместе со старшей сестрой.

Участники одной из экспедиций выяснили, что название Беларуси происходит от более древнего названия Белая Русь. На экране можно было увидеть достопримечательности братской страны, в том числе заповедную Беловежскую пущу, где обитает самая крупная в мире популяция зубров. Основной культурой в земледелии белорусов издавна считалась картошка – по-белорусски бульба. Неслучайно и самих представителей этой национальности в шутку называют бульбаши. Для угощения одноклассников было приготовлено традиционное картофельное блюдо – драники. В качестве национальной игры дети продемонстрировали ручеёк.

Братскими странами издавна считались россияне, украинцы и белорусы. Рассказывая о значении цветов украинского флага, школьники озвучили такую версию: жёлтый цвет символизирует пшеничные поля, а синий — ясное небо над ними.

Национальные костюмы славян украшают узоры, вышитые народными умельцами. Венки, сплетённые из цветов, украшают головы девушек-украинок. Элементы узоров на одежде являются отражением культуры, обычаев и верований. Для угощения на празднике украинская «делегация» приготовила вареники.

Серёжа Колосов и Кирилл Нестеров исполнили народные танцы. Папа Кирилла Сидея научил сына приветствию на украинском языке.

Тесная дружба братских народов, их единение на протяжении многих веков позволяло создать семьи между белорусами, русскими и украинцами. Одна из участниц праздничного мероприятия, Алёна Осина, поделилась такой историей:

– На праздник меня нарядили в белорусский костюм. Здорово смотрелись на моих одноклассниках и костюмы других народов нашей страны. А из национальных блюд особенно вкусными были белорусский хворост (или хрушчы) и восточное лакомство – пахлава. Моя прабабушка – белоруска, прадедушка – украинец. Каждый из них знал родной язык, а разговаривали между собой на русском. Прадедушка воевал в годы Великой Отечественной войны, был ранен, попал в плен. Немецкий врач оперировал его без наркоза, извлекая пулю. Бабушка выкупила его из неволи за ведро картошки. Впоследствии он взял в жёны свою спасительницу. Эту историю рассказала мне бабушка, Валентина Морозова. Когда наши родители на работе, она присматривает за нами, вкусно кормит, помогает с уроками. Особенно нам нравятся приготовленные ею драники. Мы с братом Глебом, который учится во втором классе, очень любим бабушку Валю.

В роду Даши Гусаровой тоже произошло смешение русской, украинский, белорусской кровей. Дашина мама Ирина мастерски готовит украинские блюда: борщ, вареники, воргуны (по типу хвороста).

Восток – дело тонкое

Таджикистан ребята представили как страну гор, славящуюся восточным гостеприимством. Популярными среди таджиков считаются праздник Сайри Лола, посвященный сбору первого урожая и цветению тюльпанов, Навруз — день весеннего равноденствия (его празднуют с 21 по 24 марта). В эти официальные выходные устраиваются гуляния, друзей и родных угощают главным символом праздника — сумалаком — кушаньем, приготовленным из зелёных проростков пшеницы. У таджиков поощряется ношение народной одежды, которую мужчины сочетают с современной: надевают поверх рубашки и брюк халат, на голову — тюбетейку. Женщины носят расшитые узорами туникообразные платья и шаровары, а голову с многочисленными косичками покрывают платком или тюбетейкой. Сохраняются в республике и такие традиции, как образование больших семей, почитание старших.

Ученица 4 класса Умеда Садикова о национальных традициях узнаёт от мамы. В семье, где воспитывается пять детей, соблюдаются народные традиции, девочка учится готовить национальные блюда

Ясмин Имамова со своей группой представила Азербайджан – родину своего отца. Её нарядили в национальный костюм, который принято надевать невесте на сватовство.

Судя по рассказам ребят, они прониклись традициями гостеприимства азербайджанцев. Друзей там угощают самым свежим хлебом, который аккуратно ломают руками, а крошки никогда не выбрасывают. Основным напитком за дружеским столом является чай. Если отец невесты в момент сватовства положит в чай куски сахара, значит, он согласен выдать дочь замуж. Если чай останется несладким во время беседы, значит, жениха ждёт отказ.

Светлана – мама Ясмин, родилась в Сафоновском районе, а её родные в 90-е годы стали беженцами из Узбекистана. В семье чтят обычаи предков. Вслед за постом отмечают Ураза́-байра́м – праздник разговления. Примерно через полтора месяца празднуют Курбан-байрам, что дословно переводится как «праздник жертвы». Он отмечается мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан. Светлана Имамова рассказала, что её родные режут барашка, половину раздают нуждающимся, другая половина предназначается для гостей.

Мы – за дружбу!

В 4 «А» есть и представители цыганской диаспоры – народа, расселённого за пределами своей исторической родины – северной Индии. Это кочевой народ, образ жизни которого связан с кибиткой, природой, песнями у костра. Сейчас цыгане живут в разных странах, в том числе в России. Брат и сестра Самира и Сулеман – погодки, представители этого этноса. На празднике ребята исполнили зажигательный цыганский танец, угостили одноклассников вкусными пирогами.

В дополнение общей картины учитель перечислила и другие народности, населяющие территорию России: татары, башкиры, чуваши, буряты, мордва, калмыки, карелы, якуты, ханты, манси и многие другие. «Каждый народ самобытен, имеет свою культуру, вносит свой вклад в общее дело развития России. Поэтому очень важно крепить дружбу и сотрудничество народов России, уважая в то же время национальные чувства каждого из них», – подвела итог Светлана Николаевна.

Перед тем, как приступить к чаепитию и дегустации блюд кухни разных народов, ребята хором исполнили песню «Матушка Земля».

В каждом слове звучали задор и гордость за свою Родину, свой народ, свою землю и её историю. «Мы разные, но мы едины», – мог сказать каждый участник этого торжества.

Татьяна ГЛЯШОВА

НА СНИМКАХ: Ученики 4 «А» класса школы № 7 на празднике «Национальности нашего класса»

Фото автора