Сафоново встретило Пасху с размахом: яркий фестиваль подарил радость Воскресения Христова

В минувшие выходные город Сафоново наполнился атмосферой праздника и духовного единения – здесь с большим успехом прошел Пасхальный фестиваль. Это событие, организованное при активной поддержке благочиния, Управления по образованию, стало настоящим подарком для всех жителей города.

Радостью светлого праздника Воскресения Христова поделились не только воспитанники воскресных школ, но и юные таланты из общеобразовательных школ, детских садов и учреждений дополнительного образования. Свои творческие номера представили и коллективы Центрального дворца культуры, продемонстрировав всю многогранность и богатство местной культурной жизни.

Программа фестиваля была насыщена и разнообразна, никого не оставив равнодушным. Зрители смогли насладиться яркими танцевальными постановками, проникновенными выступлениями чтецов, завораживающими голосами вокалистов и гармоничными мелодиями ансамблей. Особое место в программе заняли трогательные мини-спектакли, которые в доступной и увлекательной форме донесли до зрителей главные смыслы и ценности Пасхи. В фойе гости любовались поделками, олицетворяющими Праздников праздник и Торжество из торжеств.

Пасхальный фестиваль в Сафоново стал прекрасным примером того, как совместными усилиями можно создать по-настоящему значимое и объединяющее событие, наполненное светом, добром и радостью.

