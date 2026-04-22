Смоляне смогут проголосовать на ПГ «Единой России»: инструкция, как зарегистрироваться в качестве онлайн-избирателя

Подробно рассказываем о том, как стать избирателем на предварительном голосовании

В Единый день голосования в стране состоятся выборы в Государственную Думу РФ IX созыва. 20 апреля, стартовала регистрация избирателей.

На предварительном голосовании «Единой России» смолянам предстоит выбрать кандидатов, которые представят регион на выборах в сентябре. Онлайн-голосование пройдёт с 25 по 31 мая на сайте PG.ER.

Чтобы стать онлайн-избирателем, нужно:

1. Перейти на сайт PG.ER и нажать на кнопку «Хочу проголосовать»

2. Нажать «Войти через Госуслуги» и авторизоваться через учетную запись «Госуслуг»



3. Подтвердить регистрацию через СМС-код





4. Дать согласие на обработку персональных данных

5. Указать адрес регистрации голосующего для прикрепления к счетному участку предварительного голосования. После внесения сведений необходимо нажать кнопку «Сохранить адрес».

Доступ к бюллетеням откроется 25 мая, на голосование будет дано семь дней. На сайте появится отдельный раздел, где смоляне смогут поддержать кандидатов. Зарегистрироваться в качестве онлайн-избирателя можно до 29 мая включительно.

