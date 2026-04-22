Стартовало голосование за объекты в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Об этом объявил Президент Владимир Владимирович Путин на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России».

В Смоленской области в этом году число территорий, где располагаются объекты для голосования, увеличено с 7 до 11. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский, Смоленский муниципальные округа, а также Смоленск и Десногорск. Но сделать выбор могут все жители региона.

Всего для голосования предложено 42 общественных пространства – это скверы, парки, аллеи, пешеходные зоны. Жителям предстоит решить, какие, по их мнению, объекты, нужно благоустроить в первую очередь. Они будут определены по наибольшему количеству голосов.

Заместитель Председателя Правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин подчеркивает традиционно большой интерес граждан к голосованию. Убежден, что смоляне проявят свою активность и инициативу и в этот раз.

Сделать выбор можно до 12 июня на платформе, в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Участвовать могут жители старше 14 лет. Помогать в голосовании жителям региона будут волонтеры. Их пункты будут расположены в торговых центрах и общественных местах.

