﻿На «Госуслугах» появился сервис по подготовке к экзаменам для школьников

На портале «Госуслуги» появился бесплатный сервис «Навигатор подготовки к ЕГЭ». Это полезная возможность для выпускников 2026 года проверить свои силы перед предстоящим экзаменом.

На платформе доступны задания по информатике и базовой математике, которые подготовлены экспертами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ), что гарантирует их соответствие реальному уровню и формату ЕГЭ.

Помимо тренировочных упражнений, пользователи могут воспользоваться видеоконсультациями: в них подробно разбираются нюансы решения задач и правила оформления ответов.

Чтобы приступить к занятиям, достаточно ввести в поиске у Робота Макса запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ» — после этого откроется доступ к тренировкам, а все результаты и прогресс будут автоматически сохраняться в личном кабинете, позволяя ученикам отслеживать свой рост и корректировать стратегию подготовки.

Кроме того, стоит учесть, что с текущего года изменился график проведения экзаменов: основной этап стартует лишь с 1 июня, благодаря чему у школьников появляется дополнительное время, чтобы основательно закрепить изученный материал и максимально эффективно использовать возможности нового сервиса для успешной сдачи ЕГЭ.

Пресс-служба Правительства Смоленской области