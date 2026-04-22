﻿Смоленская область присоединилась к Неделе осведомленности о важности иммунопрофилактики

С 20 по 26 апреля в России проводится Неделя осведомленности о важности иммунопрофилактики — ключевого элемента в работе по предотвращению развития инфекционных заболеваний. Акция приурочена ко Всемирной недели иммунизации, которая проводится с 24 по 30 апреля.

Вакцинация – самый эффективный и безопасный способ борьбы с инфекционными заболеваниями. Она задействует естественные защитные механизмы организма для формирования устойчивости к ряду инфекционных заболеваний и делает иммунную систему сильнее.

Стоит отметить, что вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей той или иной болезни – вирусов или бактерий, – которые не приводят к заболеванию и не создают риска связанных с ним осложнений. Благодаря вакцинации побеждено такое заболевание как оспа, на грани ликвидации полиомиелит, резко снижена заболеваемость корью и дифтерией.

При высоком охвате населения вакцинацией (85-95%) инфекция прекращает свое распространение. Таким образом коллективный иммунитет защищает тех, кто не может быть привит: новорожденные, люди с тяжелым иммунодефицитом или аллергией на компоненты вакцин.

Безопасность вакцин обеспечивается многоступенчатой системой разработки, жесткими стандартами производства, постоянным мониторингом после выхода на рынок, регламентированными условиями транспортировки и хранения.

В России действует федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», в котором установлены правовые основы Государственной политики в области иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны здоровья, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и здоровья нации.

Вакцинация осуществляется согласно Национальному календарю профилактических прививок. Этот документ определяет наименования прививок и сроки их проведения, которые должны, при отсутствии противопоказаний, проводиться на территории нашей страны. В обязательном порядке проводится вакцинопрофилактика 12 нозологических форм – туберкулеза, гепатита В, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции и гриппа (определенные группы населения). Кроме того, еще против 13 нозологических форм – туляремии, чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, бешенства, лептоспироза, клещевого энцефалита, лихорадки Ку, желтой лихорадки, брюшного тифа, менингококковой инфекции, гепатита А и холеры – рекомендуется вакцинация по эпидемическим показаниям.

В настоящее время в России есть вакцины для предотвращения более 20 опасных для жизни болезней, иммунизация позволяет ежегодно предотвращать 3,5‑5 миллионов случаев смерти в результате таких болезней, как дифтерия, столбняк,

Дезинформация о вакцинации представляет серьезную угрозу для общественного здоровья. Эти мифы довольно устойчивы, а борьба с ними требует постоянного разъяснения информации о безопасности и эффективности иммунопрофилактики.

Изображение сгенерировано нейросетью