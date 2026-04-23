﻿В Смоленской области меры поддержки участников СВО и их семей стали более доступными

В Смоленской области для участников специальной военной операции и их близких обеспечен максимально удобный и доступный формат получения большинства мер поддержки: их можно оформить онлайн через портал Госуслуг или обратиться за ними в МФЦ.

В этом году в регионе начала работать система, при которой большинство мер поддержки участникам СВО будут назначаться автоматически или в проактивном режиме. В настоящее время в Смоленской области в проактивный формат переведены шесть мер поддержки:

Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в собственность бесплатно;

Компенсация расходов на оплату ЖКУ;

Компенсация расходов на оплату детского сада ребёнка;

Обеспечение детей бесплатным горячим питанием в школе;

Компенсация расходов или субсидирование газификации (догазификации) домовладений;

Льготное зачисление в группу продлённого дня в школах.

В проактивном режиме сведения о полагающихся льготах и выплатах автоматически поступят в личный кабинет на портале Госуслуг. В уведомлении будет размещена ссылка на предварительно заполненную форму заявления: ее достаточно проверить, при необходимости дополнить данными и нажать кнопку «Отправить». После этого документы автоматически направляются в уполномоченный исполнительный орган для рассмотрения в установленные законодательством сроки.

Чтобы подключить проактивное информирование необходимо:

Иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Дать согласие на проактивное информирование в настройках личного кабинета: раздел «Согласия» → «На получение мер социальной поддержки в проактивном порядке».

3. Проверять уведомления в личном кабинете и мобильном приложении.

Стоит подчеркнуть, что перечень мер поддержки, предоставляемых в проактивном формате, будет расширяться.

При отсутствии учетной записи на портале Госуслуг можно обратиться в МФЦ.

Так, с апреля 2025 года МФЦ Смоленской области совместно с Минобороны России и Минэкономразвития России участвуют в пилотном проекте по реализации возможности получения участниками специальной военной операции и членами их семей комплекса мер государственной поддержки на основании единого заявления путем обращения в МФЦ.

Отметим, что для участников СВО и их родных в Смоленской области предоставляются 114 мер социальной поддержки федерального и регионального уровня, из них 83 меры возможно оформить в МФЦ. При обращении в офисы участники СВО и члены их семей имеют право на обслуживание во внеочередном порядке.

40 мер поддержки можно получить в окне приема граждан, 43 меры — в секторе пользовательского сопровождения (СПС). Здесь же сотрудники МФЦ оказывают консультационное сопровождение при оформлении мер поддержки на портале Госуслуг.

Кроме того, с 24 марта 2026 года на портале МФЦ https://мфц67.рф запущен сервис персонализированного информирования о мерах поддержки для участников СВО и их близких. В нем содержится весь перечень федеральных, региональных и муниципальных мер поддержки, информация о том, куда возможно обратиться за их получением и другое.

Также в МФЦ Смоленской области можно обратиться с единым заявлением на получение нескольких мер поддержки в рамках комплексного запроса: предоставляется 36 мер поддержки (20-федеральных, 13-региональных, 3- муниципальных).

Напомним, что с 2024 года в МФЦ участник СВО и члены его семьи могут получить справку, подтверждающую участие в спецоперации, а с 2025 года многофункциональные центры участвуют в пилотном проекте по обжалованию решений об отказе в выдаче справки, подтверждающей участие в специальной военной операции.

К тому же на площадке смоленского филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» можно получить бесплатные консультации по порядку получения государственных и муниципальных услуг в рамках компетенции МФЦ, а также по поводу подачи различных заявлений и документов. Также с марта этого года участники спецоперации и их родственники могут подать в МФЦ заявление на организацию комплексного сопровождения в Фонде «Защитники Отечества».

«Смоленская область входит в число пилотных регионов по предоставлению мер поддержки в комплексном формате. Сегодня в МФЦ доступно 36 федеральных и региональных мер поддержки. Всего в регионе действует 56 бессрочных мер поддержки участников СВО и их семей, из них 21 – денежная. Мы комплексно занимаемся поддержкой участников СВО и их близких. Решаем вопросы медицинской реабилитации, ресоциализации, помогаем с обучением и трудоустройством. По поручению Президента реализуем программу «Герои СВОего времени. Смоленск» – наш региональный аналог федерального проекта «Время героев», — отметил Губернатор Смоленской области Василий Анохин.

