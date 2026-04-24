За благоустройство!

25 апреля Смоленская область присоединится к Всероссийскому весеннему субботнику. Тысячи жителей традиционно выйдут в парки, скверы, дворы, чтобы привести в порядок территории после зимы. Коммунальные и дорожные службы региона уже активно ведут уборку, но именно участие жителей делает наши города и села по-настоящему ухоженными и уютными.

Субботник пройдет во всех муниципальных образованиях. Информацию о территориях, времени сбора, а также о предоставляемом инвентаре можно посмотреть на официальных сайтах администраций муниципальных образований.

Уважаемые сафоновцы! Приглашаем всех желающих присоединиться к важной и полезной работе по благоустройству наших любимых мест отдыха.

Время сбора: 9:00.

Где собираемся:



Парк Школьный (2-й микрорайон),



Парк Южный,



Сквер памяти у Вечного огня.



Также в сквере «Центральный» пройдет высадка новых деревьев.

Не упустите возможность присоединиться к этой важной и полезной работе — вы можете внести свой вклад в сохранение природы!

Традиционно уборка пройдет на территориях, благоустроенных в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина. На площадках субботника будут работать волонтеры проекта. Они расскажут об объектах, которые в этом году представлены для голосования, и помогут проголосовать.

В этом году жителям региона предлагается сделать свой выбор из 42 объектов, расположенных в 11 муниципальных образованиях: Вяземском, Рославльском, Ярцевском, Сафоновском, Гагаринском, Дорогобужском, Починковском, Руднянском, Смоленском муниципальных округах, а также в Смоленске и Десногорске. Голосование проходит с 21 апреля по 12 июня 2026 года на портале «Госуслуги» и в приложении «Госуслуги. Решаем вместе». Именно жители определят, какие территории нуждаются в благоустройстве в первую очередь.