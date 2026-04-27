Смоленские атомщики организовали в Десногорске экологическую акцию «Вторая жизнь»

В результате акции собрано и отправлено на переработку более 160 кг макулатуры, пластика и батареек.

В Десногорске Смоленской области состоялась первая экологическая акция «Вторая жизнь», направленная на формирование бережного отношения к природе и культуры ответственного потребления. Инициатива организации молодых атомщиков, поддержанная руководством и профсоюзом Смоленской АЭС, вызвала живой отклик у жителей атомграда.

«Несмотря на пробный формат, акция оказалась востребованной, — отметил и.о. председателя организации молодых атомщиков Смоленской АЭС Максим Изотов. – Жители Десногорска активно включились в процесс селективного сбора отходов и сдали на переработку более 160 килограммов полезного вторсырья. Теперь оно не попадет на полигон ТБО, а обретет «вторую жизнь». Например, макулатура и картон могут быть переработаны в новую бумажную продукцию и гофрокартон, пластик – в ПЭТ-гранулы для производства упаковки и текстиля, а батарейки направлены региональному оператору на высокотехнологичную утилизацию с извлечением ценных металлов: цинка, марганца и графита. Считаю подобные акции крайне важными, ориентир для нас – экологическая повестка атомной станции».

Организаторы уже получают обратную связь от жителей Десногорска и рассчитывают расширить географию участников в будущем. По замыслу, выручаемые от сдачи на переработку вторсырья средства будут направляться на озеленение города – закупку и посадку молодых саженцев во взаимодействии с администрацией муниципалитета и службой благоустройства.

«Я решила поучаствовать в акции, чтобы внести небольшой вклад в защиту природы, — отметила жительница Десногорска Софья Головачева. – Каждый человек, сдавший на переработку даже пару батареек или стопку старых газет, становится соавтором чистого и зеленого будущего своего города. А если таких людей будет много, то и эффект увеличится в геометрической прогрессии».

Эта акция — не единственная «зеленая» инициатива атомщиков. Проекты по формированию бережного отношения к природе реализуются системно. Регулярно проводятся акции «День макулатуры», «Собирая, оберегай», фестиваль «Экоточка», экологические уроки в детских садах и школах. На разных площадках Смоленской АЭС организованы места селективного сбора отходов.

