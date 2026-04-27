Эх, Россия! Доброта и сила!

В Центральном дворце культуры прошёл фестиваль художественного творчества «Родные просторы». В нём приняли участие исполнители и творческие коллективы сельских Домов культуры Сафоновского муниципального округа.
Участники от 6 до 35 лет и старше выступили в трёх творческих номинациях: «Вокальный жанр», «Хореографическое искусство» и «Художественное слово».
Победителями стали:
«Симпатия жюри» — ансамбль танца «Русская Душа» (филиал «Барановский СДК»)
«Открытие фестиваля» — Елена Михайлова (филиал «Казулинский СДК»)
«Лучшее детское исполнение» — Полина и Галина Жаворонковы (филиал «Алферовский СДК»)
«Вокальный жанр», возрастная категория от 6 до 14 лет — Эмилия Тарасова (филиал «Рыбковский СДК»)
«Вокальный жанр», возрастная категория от 14 до 35 лет — Ксения Уварова (филиал «Игнатковский СДК»)
«Вокальный жанр», возрастная категория от 35 лет и старше — Екатерина Дмитриева (филиал «Пушкинский СДК»)
«Вокальный жанр. Ансамбли», возрастная категория от 14 до 35 лет — вокально – инструментальный ансамбль «Андромеда» (филиал «Издешковский СДК»)
«Вокальный жанр. Ансамбли», возрастная категория от 35 лет и старше — вокальный ансамбль «Селяночка» (филиал «Пушкинский СДК»)
«Хореографическое искусство», возрастная категория от 6 до 14 лет — танцевальный коллектив «Кнопочки» (филиал «Рыбковский СДК»)
«Хореографическое искусство», возрастная категория от 14 до 35 лет — танцевальный коллектив «Пламя» (филиал «Рыбковский СДК»)
«Хореографическое искусство», возрастная категория от 35 лет и старше — танцевальный коллектив «Калина» (филиал «Прудковский СДК»)
«Художественное слово», возрастная категория 35 лет и старше — Татьяна Полищук (филиал «Казулинский СДК»)
Обладателем гран-при фестиваля стал филиал «Дуровский СДК»!
Смотрите и добавляйте свои фото в наш фотоальбом по ссылке: https://vk.com/album-4879998_310922269.
По информации Центрального дворца культуры
Будьте первым, кто оставит комментарий!