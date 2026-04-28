Сафоновцы, встречайте Поезд Победы!

В среду, 6 мая, празднично оформленный железнодорожный состав во главе с историческим паровозом проследует от Смоленска до Вязьмы — по местам, где разворачивались ожесточенные бои.

Акция пройдёт в рамках проекта «Поезд Победа – Дорога Памяти».

Среди пассажиров состава — ветераны войны, труженики тыла, бывшие узники концлагерей, железнодорожники, школьники и студенты.

В Сафоново состав прибудет в 13.25. Состоится митинг и выступление самодеятельных артистов.

Приглашаем всех желающих присоединиться к патриотичсеской акции и сделать исторические снимки.