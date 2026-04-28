Только смелым покоряется Олимп

Спортсмены из Сафоново продемонстрировали блестящие результаты на престижном турнире по тхэквондо «Олимпийские надежды». Он состоялся 25 апреля в городе Вышний Волочёк Тверской области. Соревнования собрали более двухсот спортивных талантов из различных уголков России, включая Великий Новгород, Тверь, Торжок, Черноголовку и Москву.

На трёх площадках царила атмосфера спортивного азарта и дружелюбия. Организаторы обеспечили безупречное проведение турнира, а беспристрастное судейство позволило каждому спортсмену проявить себя в полной мере.

Команда из Сафоново показала выдающееся мастерство, завоевав в общей сложности 11 медалей:

Золото в копилку сафоновского спорта принесли Семён Сериков, Арина Панасенкова, Кира Гордиенкова.

Серебряные награды завоевали Владислав Ясюлюнас, никита Ульяненков, Никита Селезнёв (в одной из дисциплин).

Бронзовые медали достались Никите Селезнёву в другой дисциплине, Василисе Ставровой, Амине Пантелеевой, вероникек Пасютиной.

Стоит отметить, что Дмитрий Оксентюк и Платон Рихвальский также достойно представили свою команду, продемонстрировав упорство и волю к победе.

В напряжённом общекомандном зачёте сафоновская сборная заняла почётное третье место. Лидерами турнира стали команды Вышнего Волочка (первое место) и Твери (второе место).

Тренерский штаб команды, состоящий из Павла Николаевича и Ирины Алексеевны Панасенковых, может гордиться своими воспитанниками.

Поздравляем всех победителей и призёров с заслуженными наградами! Желаем юным спортсменам дальнейших успехов, спортивного роста и покорения новых, ещё более высоких вершин в мире тхэквондо!