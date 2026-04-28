﻿Итоги рабочей недели Губернатора Василия Анохина

Рабочий визит заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Патрушева

С рабочим визитом регион посетил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. Делегация ознакомилась с работой двух флагманских предприятий Группы компаний «Мелком». В Вязьме завершается масштабная реконструкция бывшего мелькомбината, где реализуется проект строительства одного из крупнейших в стране заводов по производству кормов для рыбы. Инвестиции в проект составляют порядка 10 млрд рублей. В Сафонове оценили мощности современного льноперерабатывающего комплекса «Русский лён». В ходе рабочей встречи Губернатор Василий Анохин доложил Дмитрию Патрушеву о развитии агропромышленного комплекса региона.

«Смоленская область остаётся лидером в России по льноводству. Позитивная динамика сохраняется и по животноводству, производству пищевых продуктов. Продолжаем заниматься кадровым вопросом, приобретением жилья для преподавателей сельхозакадемии, обновлением материально-технической базы агропромышленных предприятий», – подчеркнул Василий Анохин.

Реконструкция аэропорта «Смоленск (Северный)»

На рабочем совещании в Правительстве региона обсудили текущий статус работ и дальнейшие планы по реконструкции аэропорта «Смоленск (Северный)». Реализация проекта ведётся по поручению Президента Владимира Владимировича Путина.

«В настоящий момент все контракты на проектирование заключены, документация направлена на государственную экспертизу. Следующий этап – заключение контрактов на выполнение строительно-монтажных работ», – отметил глава региона.

Строительство межвузовского кампуса «Гагарин»

Подведены промежуточные итоги и обсуждён ход строительства межвузовского кампуса «Гагарин» на базе Смоленского государственного университета. На сегодняшний день получены все технические условия для подключения объекта к инженерным коммуникациям.

«Среди ключевых задач на данном этапе – археологические работы, которые также уже находятся в финальной стадии», – сообщил Губернатор.

Форум «Малая Родина – большая ответственность»

В Смоленске прошёл Форум «Малая Родина – большая ответственность», посвящённый Дню местного самоуправления. В рамках форума Губернатор поздравил с профессиональным праздником работников, ветеранов муниципальной службы и вручил им правительственные награды.

«В настоящее время в органах местного самоуправления нашего региона работают более 3 тысяч человек, из них 2,5 тысячи – муниципальные служащие. Все они участвуют в реализации социально значимых проектов, касающихся благоустройства, жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, социальной поддержки и культуры», – подчеркнул глава региона.

Всероссийский весенний субботник

Смоленская область присоединилась к Всероссийскому весеннему субботнику. Тысячи жителей вышли в парки, скверы и дворы, чтобы привести в порядок территории после зимы. В уборке участвовали представители предприятий и организаций, органов власти, молодёжь и ветераны.

«Благодарю всех, кто внёс свой вклад в подготовку области к майским праздникам. Вместе мы сделали важное и доброе дело. Теперь наша общая задача – поддерживать чистоту и порядок», – подчеркнул Губернатор.

Серебро Кубка Президента Республики Беларусь

Смоленский хоккейный клуб «Славутич», несмотря на все сложности и препятствия, стал серебряным призёром Кубка Президента Республики Беларусь.В борьбе с соперником спортсмены показали характер, мастерство, настоящую командную игру. «Славутич» поддерживали тысячи болельщиков.

«Парни, мы гордимся вами, вы наши чемпионы!», — сказал Василий Анохин.