﻿Смоляне могут подтвердить льготный статус в магазинах через электронное удостоверение посредством мессенджера

Жители Смоленской области получили возможность подтверждать право на льготный статус с помощью электронного удостоверения в мессенджере MAX — для этого достаточно отсканировать QR‑код. Внедрение цифрового решения позволяет отказаться от использования бумажных удостоверений и сократить временные затраты, связанные с получением предусмотренных льгот в магазинах.

Скидка доступна трём основным льготным категориям граждан: пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды. На текущем этапе функционал доступен на кассах самообслуживания в федеральных торговых сетях региона. В ближайшей перспективе планируется масштабирование сервиса на региональные торговые сети и локальные магазины шаговой доступности, предоставляющие программы лояльности.

Внедряемое решение обладает рядом существенных преимуществ как для граждан, так и для торговых организаций всех форматов — от крупного бизнеса до небольших местных магазинов. Ключевым достоинством системы является простота использования для конечных потребителей. Граждане получают возможность оперативно подтверждать свое право на льготу непосредственно на кассе самообслуживания без привлечения консультантов: достаточно отсканировать QR-код в MAX для автоматического применения скидки.

Реализация данного цифрового сервиса призвана повысить удобство пользования льготами, оптимизировать процессы взаимодействия между гражданами и торговыми организациями, а также способствовать развитию цифровых сервисов в Смоленской области.

Напомним, что ранее Губернатор Смоленской области завел канал в MAX.

Пресс-служба Правительства Смоленской области