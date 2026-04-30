Администрация муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области приглашает сафоновцев посетить спектакль «Не покидай меня» по одноименной пьесе белорусского драматурга Алексея Дударева.

5 мая в 19:00 в Центральном Дворце культуры (г. Сафоново, ул. Ленина, 4А).

Пронзительную постановку зрителям подарят актеры московского театра-студии Народного артиста РСФСР, советского и российского актера, режиссера, сценариста и педагога Всеволода Шиловского.

Вход свободный.