За кулисами огненной битвы

30 апреля профессиональный праздник отмечают сотрудники пожарно-спасательной части № 14

Смелость, выносливость, ловкость и координация движений, способность оперативно принимать решения – эти черты характеризуют каждого из сафоновских спасателей.

Когда всё вокруг полыхает и рушится из-за того, что вызов о возгорании сделан слишком поздно, огнеборцы принимают экстренные меры, чтобы отстоять от огня соседние постройки, предотвратить опасность для человеческих жизней. За годы службы они научились понимать друг друга по жестам, кивкам головы, если шум и грохот заглушают крики.

Тысяча неожиданностей и опасностей подстерегают человека в горящем здании. Обвалы и обрушения, пламя и жара, дым и ядовитые продукты горения – это постоянные спутники их ежедневного героического труда. Но эти необыкновенные люди каждый новый день продолжают выполнять свой служебный долг, действуют чётко и быстро, демонстрируя профессионализм и железную дисциплину, а порой и героизм.