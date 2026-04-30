Маленькие проекты для большого будущего

Благодаря инициативе местных жителей в деревне Святцово

появилось уличное освещение.

Третий год Правительство Смоленской области предусматривает бюджетные ассигнования на поддержку инициативных проектов, предлагаемых жителями муниципалитетов для получения финансовой поддержки из областного бюджета. Смоляне могут подавать заявки не только по благоустройству, но и по другим важным общественным инициативам, касающимся вопросов жилищно-коммунального хозяйства, поддержки культуры, местных художественных промыслов и традиций, развития физкультуры, школьного и массового спорта, а также создания парков, скверов и зон отдыха.

В 2025 году в конкурсном отборе победил проект Сафоновского муниципального округа «Организация освещения территории с использованием энергосберегающих технологий в деревне Святцово».

Обязательным условием проекта является участие местных жителей. Уполномоченным представителем на сходе деревни выбрали Романа Колесникова, который со своей стороны, будучи частным предпринимателем, согласился вложить часть средств. А жители пообещали помочь трудовым участием: выполнить покос травы, убрать строительный мусор. Администрация муниципального округа участвовала в софинансировании проекта, подготовила и направила документацию.

Были приобретены и установлены десять уличных светильников, прибор учёта и автоматическое реле. Администрация Западного территориального комитета организовала работу по их техническому присоединению.

«Наш инициативный проект призван сделать жизнь в деревне лучше и безопаснее, – считает Роман Колесников. Он подтолкнул односельчан принять участие в его реализации и подтвердил: вместе мы сила. – Уверен, что комфорт и удобство сделают нашу деревню более привлекательной для жизни. Такие удобства, как освещение, водопровод, газ, – это не роскошь, а необходимый набор услуг. Тогда и молодёжь потянется в глубинку на постоянное жительство, а не только на лето».