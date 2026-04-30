Мы выбираем комфорт

Более 50 тысяч жителей Смоленской области уже сделали свой выбор в рамках всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства. Оно проходит с 21 апреля по 12 июня в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина.

В этом году жителям региона предложено для голосования 42 проекта благоустройства общественных пространств – парки, скверы, пешеходные зоны и другие объекты в 11 муниципальных образованиях Смоленской области. Это Вяземский, Рославльский, Ярцевский, Сафоновский, Гагаринский, Дорогобужский, Починковский, Руднянский, Смоленский муниципальные округа, а также Смоленск и Десногорск.



Ежегодно федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» открывает новые возможности для модернизации и благоустройства общественных территорий. Важно, что сами жители определяют приоритеты – какие объекты нужно преобразовать в первую очередь.



Сделать выбор могут жители региона старше 14 лет. Проголосовать можно через платформу и в мобильном приложении «Госуслуги Решаем вместе». Подробнее об этом – в карточках.